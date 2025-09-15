Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+13° +25°
Nincs front

Félrenézel beszéd közben? A pszichológia szerint ezt jelenti

Polgári Lilla
Szerző Polgári Lilla

Az, ha kerüljük a másik tekintetét, több érzelemről is árulkodhat.

A nonverbális kommunikáció során különösen fontos a szemkontaktus, mivel általában ezzel jelezzük a másiknak, hogy mondanivalónk van a számára. Egy beszélgetés során jellemzően az idő 40-60%-ában tartunk fenn közvetlen szemkontaktust.

Kamasz lányok beszélgetnek.
Sok mindenről árulkodik a nonverbális kommunikáció. Fotó: Getty Images

A társalgás közben az agyunk dolgozik: információt próbál előhívni, átgondolni, mit mondjunk, vagy akár hogyan hazudjunk, ez pedig látszik a tekintetünkön is. Például a pszichológia szerint amíg hazugság közben egyik oldalra, addig egy emlék felidézésekor a másik oldalra tekintünk. Az, hogy ki melyik oldalra néz, az agy domináns féltekéjétől függ – vagyis attól, hogy bal- vagy jobbkezesek vagyunk – írja az nlc.hu.

Ez is érdekelhet

Paula Martínez pszichológia mesterszakos hallgató szerint ha valaki nem néz a másik szemébe, az általában azért van, mert fenyegetve, bizonytalannak vagy zavarban érzi magát. A pszichológiában a szemkontaktus kerülése az önbizalomhiány vagy szégyenérzet jele.

Kvíz: mennyit tudsz az ereidben folyó vérről? – Tedd próbára tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

kommunikáció beszélgetés

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Szívférgesség: a macskánkra is komoly veszélyt jelenthet

macska

Szívférgesség: a macskánkra is komoly veszélyt jelenthet (x)

Bár a nyárnak vége, a szívférgesség veszélye nem múlt el. A szúnyogok aktivitása a melegebb hónapokban a legnagyobb, de ősszel is találkozhatunk velük – különösen a klímaváltozás miatt egyre hosszabb szúnyogszezonban. A vérszívók csípése pedig a házi kedvencünkre is veszélyt jelenthet. Többek között a súlyos, sokszor végzetes szívférgesség is ilyen módon terjedhet, ami a közhiedelemmel ellentétben a macskákban is kifejlődhet.
author-avatar
Fizetett hirdetés
Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +25 °C
Minimum: +13 °C

Nagyrészt gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre van kilátás, de az északkeleti harmadban előfordulhatnak átmenetileg felhősebb körzetek. A délnyugati, déli szél többfelé megélénkül. Késő estére 13, 19 fok közé hűl le a levegő. Ma átmenetileg nincs fronthatás.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra