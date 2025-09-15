Félrenézel beszéd közben? A pszichológia szerint ezt jelenti

A nonverbális kommunikáció során különösen fontos a szemkontaktus, mivel általában ezzel jelezzük a másiknak, hogy mondanivalónk van a számára. Egy beszélgetés során jellemzően az idő 40-60%-ában tartunk fenn közvetlen szemkontaktust.

Sok mindenről árulkodik a nonverbális kommunikáció. Fotó: Getty Images

A társalgás közben az agyunk dolgozik: információt próbál előhívni, átgondolni, mit mondjunk, vagy akár hogyan hazudjunk, ez pedig látszik a tekintetünkön is. Például a pszichológia szerint amíg hazugság közben egyik oldalra, addig egy emlék felidézésekor a másik oldalra tekintünk. Az, hogy ki melyik oldalra néz, az agy domináns féltekéjétől függ – vagyis attól, hogy bal- vagy jobbkezesek vagyunk – írja az nlc.hu.

Paula Martínez pszichológia mesterszakos hallgató szerint ha valaki nem néz a másik szemébe, az általában azért van, mert fenyegetve, bizonytalannak vagy zavarban érzi magát. A pszichológiában a szemkontaktus kerülése az önbizalomhiány vagy szégyenérzet jele.