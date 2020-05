Ezeket a hibákat követjük el reggelenként

Ha nem akarja este mosogatórongyként végezni, már reggel alapozza meg a jó hangulatot, s kerülje el az alábbiakat!

Korán kelünk, még a sötétben megisszuk a kávét vagy teát, utána irány a munka - talán csak az ebédszünetben látunk egy kis napfényt (persze, csak ha az időjárás is engedi). Pedignemcsak a testi, de a lelki egészségünkhöz is. Több kutatás is bizonyította, hogy a fény rengeteg dologra hatással van, a testtömegindextől kezdve a depresszióig, nem is beszélve arról, milyen fontos a D-vitamin, mely szintén a napfény hatására keletkezik a szervezetünkben.

Dühöngünk útközben

Emellett más előnyös hatásai is vannak a proteinnek: a szervezetünk jobban tudja azt hasznosítani, így az izmaink is jobban képesek dolgozni. Együnk néhány főtt tojást, joghurtot, vagy a szendvicsünkbe tegyünk sonkát, sült húst.Az, hogy miként érezzük magunkat munkába menet, nemcsak a napunkat határozza meg, hanem hosszabb távon is hatással van a hangulatunkra - derítette ki egy nemrég publikált svéd kutatás. Aki könnyen felidegesíti magát, netán dührohamot kap, az hajlamosabb lesz a depresszióra is. Próbáljuk tehát megőrizni a nyugalmunkat, még a stresszesebb helyzetekben is. Azmint a közösségi közlekedés vagy a kerékpározás.