Így tarthatod meg a barátaidat felnőttként is – megéri több munkát és erőfeszítést rakni beléjük

Egy tanulmány szerint 25 éves kor után az emberek 45 éves korukig kezdik elveszíteni a barátaikat. 45-től körülbelül 55 éves korig a barátaink száma általában stabilizálódik.

"Egyes barátságok megmaradnak, míg mások nem. Ez nem árulkodik az ember értékéről vagy szerethetőségéről. És azt sem jelenti, hogy ezek a barátságok nem voltak valódiak, és ezért lett végük. Egyszerűen csak így alakult az élet. Van, hogy új emberekkel találkozunk, akik jobban beleillenek az adott életszakaszunkba" - mondta Danielle Bayard Jackson barátság-oktató a VerywellMind.comnak.

Így tudod megtartani a barátaidat

A portál öt tanácsot gyűjtött össze azzal kapcsolatban, hogyan tudjuk megőrizni a barátságainkat, miközben az életünk folyamatosan változik.

Másképp működnek a barátságaink 30 és 40 felett, mint a húszas éveinkben. Fotó: Getty Images

Döntsd el, kik részei a "keménymagnak"

Bayard Jackson szerint a legtöbb ügyfele extrovertált ember, akik bűntudatot éreznek amiatt, hogy nem tudnak mindenkihez kapcsolódni, akikhez akarnak. "Nem hangzik túl jól ilyen technikai és stratégiai értelemben beszélni a barátságról, de szükséges ahhoz, hogy az ember tisztán lássa, kiket akar az életében tartani" - magyarázta.

Tisztázd a szándékaidat

A romantikus kapcsolatokhoz hasonlóan a barátságokban is érdemes kifejezni, hogy meg akarjuk tartani az adott embert az életünkben. Például mondjuk el, hogy havonta egyszer beszélni nekünk nem elég, és szeretnénk gyakrabban találkozni. Míg ez a megközelítés túlságosan követelőzőnek vagy szükségtelennek tűnhet, az is kiderülhet, hogy a barátunk is hasonlóan érez.

Legyünk megértőek

Vegyük figyelembe, hogy a barátunk milyen élethelyzetben van, például ha gyerekekről vagy szülőkről kell gondoskodnia. "Olyan barátokat szeretnénk, akik megértik a problémáinkat, még ha nem is tudják átérezni őket... Beletelhet némi időbe és munkába, hogy megértés, megerősítést és törődést mutassunk" - magyarázta Bayard Jackson. Bár könnyűnek tűnhet elengedni egy kapcsolatot azért, mert a barátunk élete nagyon más, vagy megváltozott, gondolkodjunk inkább arról, hogy a megváltozott körülmények ellenére hogyan tudjuk megtartani ezt a fontos személyt az életünkben. Gondoljuk át, hogyan tudjuk megoldani a helyzetet, például ha a barátunk egy friss anyuka.

Legyünk kreatívak a közös programok terén

Az, hogy milyen programokra van időnk és lehetőségünk, a harmincas-negyvenes éveinkben nagyon más lehet, mint huszonévesen. A brunch-ok és vacsorák mellett a közös sport vagy önkénteskedés is jó ötlet lehet. Beiktathatunk havonta hosszabb telefon- vagy videóhívásokat.

Ha más nem jön össze, akkor üzenjünk a barátunknak útközben, vagy amikor egy időpontra várunk. "Szia! Gondoltam rád, remélem, jó napod van" - már egy ilyen egyszerű üzenettel is azt jelezzük a másiknak, hogy kapcsolatban akarunk maradni vele.

Álljunk bele az egészséges konfliktusokba

A hosszan tartó barátság nem jelenti azt, hogy nincs helye nézeteltérésnek a két fél között. Bayard Jackson szerint egy egészséges konfliktus csak erősítheti a kapcsolatot. Ez nem azt jelenti, hogy konfrontatívnak kell lennünk csak azért, hogy legyen konfliktus. De ha azt érezzük, hogy feszültség, nézeteltérés, vagy bizonytalan érzések vannak közöttünk, akkor érdemes felhozni és dolgozni rajta, így még közelebb kerülhetünk egymáshoz.