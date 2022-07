A krónikus kimerültség jelei

Nem tudunk elaludni, vagy ha mégis, folyton felébredünk

A krónikus kimerültséggel küzdők rendkívül nagy, csaknem nyolcvan százaléka számol be alvásproblémákról. Még ha kifejezetten fáradtak is vagyunk, ilyenkor ha el is alszunk, nagyon könnyen felébredünk szinte bármire. Ilyenkor reggelente úgy ébredünk, mintha szinte egyáltalán nem aludtunk volna, majdhogynem fáradtabbak vagyunk, mint amikor lefeküdtünk.

Úgy érezhetjük, mintha egyáltalán nem aludtunk volna. Fotó: 123rf

Nem tudunk koncentrálni

A krónikus kimerültség nem csak a fáradtságról, álmosságról szól, egyéb jelei is vannak, például a koncentrációs zavarok, extrém feledékenység. Ha úgy érezzük, mintha "ködös" lenne az agyunk, és semmire nem tudunk koncentrálni, akkor az agyunk is pontosan ugyanolyan fáradt, mint a testünk.

Mindentől elfáradunk

Akár csak egy kis sétára megyünk, akár rokonokat látogatunk, akár egy apróbb vitába keveredünk valakivel, mindenféle aktivitás vagy stressz sokkal jobban lefáraszt, ha krónikusan kimerültek vagyunk. Ilyenkor nem csak a stressz-, hanem a fájdalomtűrő képességünk is nagyon lecsökken, így az apróbb sérüléseket, mint egy zúzódás vagy egy ujj elvágása, is sokkal komolyabbnak, fájdalmasabbnak érzünk. Nehezebben viseljük a fejfájást, a náthát, illetve extra bántalmak, például hát- vagy derékfájás is előjöhetnek ilyenkor.

A krónikus fáradtság nem krónikus betegség? A részletekért kattintson!

Érzelmileg instabillá válunk

A krónikusan kimerült embereket sokkal könnyebb feldühíteni vagy elszomorítani az átlagosnál. Ha egyszer csak észrevesszük, hogy mindent túlreagálunk, és szinte ok nélkül kiabálunk valakivel, vagy éppen mindenen elsírjuk magunkat, az is egy tünete lehet ennek az állapotnak.

Forrás: prevention.com