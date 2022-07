Az időjárási frontok szinte mindenkire hatnak valamilyen módon, de vannak, akik jóval érzékenyebben reagálnak másoknál. Főként azoknak nehéz alkalmazkodni a sokszor szélsőséges vagy gyorsan változó időjárási körülményekhez, akik valamilyen alapbetegséggel – például szív- és érrendszeri vagy légzőszervi problémával – küzdenek, éppen a menopauza időszakát élik, vagy idősebbek. Ugyancsak súlyosbodhatnak a már meglévő alvászavarok – elsősorban nem szervi okok miatt, hanem a megváltozott körülmények okán. Hiszen senkinek sem könnyű pihentetően aludni 32 fokban, és sok esetben a légkondicionálás is zavaró hatású lehet, különösen akkor, ha túl hűvösre állítják.

Kánikula idején érdemes tehát alaposan felkészülni az alvásra. Viszont ha már régebb óta fennáll vagy fokozódik az alvászavar, és már nappali tüneteket – például fáradtságot, rossz közérzetet, memóriaromlást, teljesítménycsökkenést – is okoz, akkor mindenképpen szakértő segítséget kell kérni. Az alábbiakban Dr. Vida Zsuzsanna, a JóAlvás Központ neurológus főorvosának, szomnológusának alvást segítő tanácsait mutatjuk.

Megszenvedik a hőséget a rosszul alvók. Fotó: Getty Images

Hogyan készüljünk kánikula idején a jó alvásra?

A szakértő azt tanácsolja, hogy a nyugodt, pihentető alvás érdekében lehetőleg teljesen sötétítsük be a hálószobát, hiszen még a világító órák is zavaróak lehetnek. Emellett a zajokat is ajánlott kizárni, amennyire lehet. Fontos továbbá, hogy a légkondicionált szoba hőmérséklete és a külső értékek között maximum 10-12 fokos különbség legyen. A télen ideális, 18-19 fokos hálószoba tehát a hőségben túl hideg. Ha nincs légkondicionálás, aludjunk nyitott ablaknál (míg napközben csukott ablakkal és leengedett redőnnyel védekezzünk a szoba túlmelegedése ellen), esetleg a lefekvés előtt ventilátorral kissé hűtsük le a levegőt.

Próbáljuk elkerülni a délutáni szunyókálást, és tartózkodjunk a kávézástól, illetve a koffeintartalmú italok fogyasztásától. Sok szempontból fontos az is, hogy ne képernyő (tévé, telefon, számítógép) előtt aludjunk el. Mélyebb lehet az alvás, ha olvasunk, relaxálunk lefekvés előtt.

Az alvászavart mindenképpen vizsgálni kell

„Bármilyen alvászavarról vagy alváshoz kapcsolódó problémáról van szó, elsősorban ki kell deríteni, milyen okok vannak a háttérben. Sokszor a hőség csak felerősíti azt, ami már egyébként is jelen van, a megoldást már az enyhébb idő sem hozza el. Az orvosi kivizsgálás során fény derülhet olyan alvásbetegségre vagy egyéb – belgyógyászati, pszichiátriai, fül-orr-gégészeti, kardiológiai, pulmonológiai, urológiai – eltérésekre, amelyek már hatékonyan kezelhetőek” – mondta Vida doktornő.

Sok esetben alváslaborban történő vizsgálat szükséges a pontos diagnózis felállításához, hogy éjszaka, alvás közben is monitorozhassák az alvás közbeni légzést, a perifériás pulzust, a vér oxigéntelítettségét, a mellkasi légzési kitérést, a szívfrekvenciát, a testpozíciót és a lábmozgást. Megnézik továbbá az alvás mélységét és szerkezetét, az alvásciklusok számát, az elalváshoz szükséges időt, a teljes alvásidőt, illetve az éjszakai ébredések gyakoriságát. „Az eredmények értékelése alapján tudunk felállítani egy olyan diagnózist, amelyre építve megkezdhetjük a kezelést” – szögezte le a szakember.