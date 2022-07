Megtalálták a gyors elalvás titkát

A kutatók lényegében becsapják a szervezetet a matraccal: elhitetik vele, hogy magasabb a belső hőmérséklete, mint amekkora valójában. Ennek hatására a végtagok véráramlása felélénkül, felgyorsítva a maghőmérséklet csökkenését. Az elalvás ugyanis csak akkor lehetséges, ha testhőmérsékletünk a természetes bioritmust követve éjszakára visszahűl valamelyest. Mint azt a Texasi Egyetem (UT) közleménye írja, a nemzetközi kutatócsoport által kifejlesztett rendszer egy párnával melegíti a nyakat, amely egy fontos hőmérési pont a szervezet számára. Eközben a matrac a kezeket és lábakat fűti, míg a test középső területeit hűti, minél jobban eloszlatva így a testhőt.

A speciális rendszert tizenegy résztvevő bevonásával egy kísérletben is tesztelték. Kétféle matraccal folytak a vizsgálatok: egy olyannal, amely vizet használt a maghőmérséklet manipulálására, illetve egy olyannal, amely levegőt alkalmazott ugyanerre a célra. A résztvevőket arra kérték, hogy a kísérlet időtartama alatt két órával hamarabb feküdjenek le a szokásosnál. Egyes éjszakákon használhatták a matracok hűtő-fűtő funkcióját, más napokon nem. Az így kapott eredmények szerint a mesterséges hőmérséklet-szabályozás 58 százalékkal gyorsította fel az elalvást, dacára a korai lefekvésnek is. Ezen felül az alanyok alvásminősége is javult, ha bekapcsolták a különleges funkciót.

A projekt egy nagyobb tudományos munka eredménye. Kenneth Diller, az UT mérnöki karának professzora, a hőmérséklet-szabályozó terápiás eszközök szakértője olyan megoldások kifejlesztésén dolgozik, amelyek hőmérséklet-stimuláció révén segítik elő a nyugodt éjszakai pihenést. A labor kutatói 2019-ben például arról jelentettek meg egy tanulmányt, hogy a lefekvés előtt egy-két órával vett meleg fürdő szintén megkönnyíti az elalvást és javítja az alvásminőséget. A mostani projekt is hasonló elvet követ, de sokkal célzottabb módon. Diller szerint a hűtő-fűtő technológia nemcsak a maghőmérséklet csökkentését, ezáltal az elalvás elősegítését szolgálja, de egyben az éjszakai vérnyomáscsökkenésre is pozitív hatást fejt ki, így szolgálva a hosszú távú egészségmegőrzést. A kutatók jelenleg partnereket keresnek a rendszer kereskedelmi forgalomba hozatalához.