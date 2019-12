Miért aludjanak meztelenül a férfiak?

Sok férfi pizsamában alszik, de szakértők szerint a meztelenség egészségesebb. Fotó: iStock

Miért jó? Az amerikai alváskutató National Sleep Foundation intézet felmérése szerint minden harmadik felnőtt meztelenül alszik, ennek pedig számos előnye van: jobb azalvásminősége, javulhat tőle a párkapcsolat és még kalóriát is segíthet égetni. Kattintson!

Az alvással foglalkozó szakemberek szerint nemcsak a szexuális életünknek tehet jót,, de számos egyéb módon is hozzájárulhat ez az apró változtatás az egészségünk javulásához. Például sokkal jobban kipihenhetjük magunkat - állítja dr. W. Christopher Winter, a Men's Health magazin tanácsadója. szervezetünk hőmérséklete ugyanis, majd ébredés előtt újra emelkedik, de a ruházat befolyásolhatja ezt a természetes folyamatot. Vagyis a pizsama nem enged minket kellően lehűlni, emiatt könnyen félálomban forgolódhatunk akkor is, amikor egyébként már mélyen aludnunk kellene.Az, ha a testünk hőmérséklete alacsonyabb, vagyis nem melegszünk fel éjjel,Egy 2014-es kutatás során kiderült, hogy azok az emberek, akik hűvösebb szobában aludtak, kétszer annyi úgynevezett barna zsírsejtet állítottak elő, mint a melegebb szobában alvók. A barna zsírsejtek segítenek fenntartani a szervezetünk hőmérsékletét azzal, hogy elégetik a felesleges kalóriákat.hatásos megoldás lehet: az alsónemű megőrizheti a meleget és a nedvességet, a kórokozók pedig éppen a nyirkos és meleg környezetet kedvelik a legjobban. Így a herék, a combhajlat vagy a fenék bőre fokozottan ki van téve a fertőzéseknek, különösen, ha ezek a területek irritáltak, sebesek. Tehát az alsónemű könnyen okozhat viszketést, kellemetlen érzést vagy kidörzsölődést, a későbbiekben pedig bőrfertőzéseket, pattanásokat, gombásodást is.