Így győzhető le a magány

A magány érzése nemcsak lelkileg visel meg, hanem több egészségügyi gondot is okozhat, például depresszióhoz vezethet. Az rtl.hu segítségével most tippeket mutatunk be ahhoz, hogyan győzhető le a magányosság.

Baráti kapcsolatok ápolása

A barátok nyújthatják az egyik legnagyobb segítséget abban, hogy ne érezzük magunkat magányosnak. Különösen egy krízishelyzetben (szakítás, munkahelyi vagy családi problémák) képesek segíteni akár szavakkal, akár ölelésekkel.

A szabadidő kihasználása

Érdemes kipróbálni egy új hobbit, amely által új készségeket fejleszthetünk, és a stresszt is csökkenthetjük. Ezen kívül jó ötlet lehet egy nyelvtanfolyamra is beiratkozni. Ez egyrészt fejleszti a kognitív képességeinket, másrészt a munka világában és külföldi utazásaink során is jól jön, ha minél több nyelvet beszélünk.

Az esti sorozatozás is jól eshet egy fárasztó nap után. Fotó: Getty Images

Sorozatozás

Az esti sorozatozás segíthet elterelni a gondolatokat a magányunkról és a problémáinkról elalvás előtt.

Egy kutya befogadása

Bár nem ajánlott egy kisállattal helyettesíteni a társas kapcsolatainkat, az tény, hogy a kutyatartás rendszert hoz az ember életébe, mozgást is biztosít, és új ismertségeket is hozhat.

Sportolás

A sportolás nemcsak a figyelmet tereli el a problémáinkról, hanem az egészségünknek is jót tesz. A magányunk helyett a fejlődésünk és a céljaink kerülnek az előtérbe.