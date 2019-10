A legjobb és a legrosszabb pózok alváshoz

Tipp Az egész napunkat meghatározza az, hogy hogyan és mennyit aludtunk az éjszaka. A kialvatlanságtól másnap idegesek, fáradtak lehetünk, és nehezebben birkózunk meg a mindennapi élet feladataival. Mit tehetünk a jobb alvás érdekében? - kattintson ide!

Oldalt fekve összegyűrhetjük az arcunkat

A háton fekvés avan: az, hogy az arcunkat nem nyomjuk össze egy párnával, kevesebb ránc kialakulásával jár együtt. A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, ha túl sok párnát használunk, ez ugyanis túlságosan nagy terhet ró a nyakra és légzési nehézségeket is okozhat.A háton alvás ellen szól, hogy ebben a pozícióban. Egy kutatás pedig kimutatta, hogy az igazán jól alvók kevesebb időt töltenek háton, mint azok, akik kevésbé pihentető éjszakákra panaszkodnak.Az oldalt fekvő pozíció különösen azoknak előnyös, akik gyakori gyomorégéssel vagy refluxbetegséggel küzdenek, a bal oldalon való fekvés ugyanis enyhítheti a tüneteket. Azonban ez a pozíció túlságosan nagy nyomással jár a tüdőre és a gyomorra, ésMivel ebben a pozícióban a vállunkra nehezedik a test, a váll és a nyak izmai megfeszülhetnek, emiatt pedig sajgó háttal ébredhetünk reggel.A hason alvást tartják a legegészségtelenebb pozíciónak, egyetlen előnye az, hogy, de közben megterheli a gerincet és a nyakat is, mert "kiegyenesíti" a gerinc természetes görbületét és a fejünket is túl hosszú ideig tartjuk ugyanabban a helyzetben. Ha mégis hason tudunk a legjobban aludni, próbáljunk meg a csípőnk alá is tenni egy párnát, hogy javítsuk a gerincünk tartását.