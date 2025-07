Szúnyoginvázió: a lakosság segítségét kérik a feltérképezésben

Hiába az országot sújtó aszály és a rekordalacsony vízállások a Dunán, Tiszán vagy a Balatonon, a szúnyogok száma nem lett kevesebb. Ráadásul az ázsiai tigrisszúnyog komoly kockázatot is jelent.

A tigrisszúnyog komoly kockázatot jelent. Fotó: Getty Images

Az immár hatodik éve működő Szúnyogmonitor program céljai közé tartozik a magyarországi inváziós csípőszúnyogok, köztük a tigrisszúnyog elterjedésének térképezése és előrejelzése, az inváziós szúnyogok viselkedésének, ökológiájának minél pontosabb megismerése, és a járványügyi szerepük felmérése, előrejelzése. A kutatók mindezt részben a lakosság segítségével teszik: az ország bármely pontjáról, az év bármely napján küldött fényképes megfigyelések segítségével ugyanis pontosabb képet kaphatnak a szúnyogok elterjedéséről – számol be a vérszívók monitorozásáról a HUN REN Magyar Kutatási Hálózat.

Aki tehát inváziós szúnyogot lát, nagy szívességet tesz, ha gyorsan lencsevégre kapja, majd a fényképet beküldi a honlapon, e-mailen, a MosquitoAlert telefonos appon keresztül, vagy akár postán. A lakossági megfigyelések ugyanis felbecsülhetetlenül értékesek a hatékony térképezésben, és így áttételesen a járványokra való felkészülésben is. Jó tudni, hogy míg most csak az álmatlanságtól vagy a viszketéstől kell tartanunk, a jövőben ezek a fajok akár trópusi betegségek terjesztőivé is válhatnak, ha azok megjelennek hazánkban.