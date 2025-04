Kiderült, mi okozta Michelle Trachtenberg halálát

A 39 éves Michelle Trachtenberget február 26-án holtan találták New York-i otthonában. Azt viszont eddig nem lehetett tudni, hogy mi okozta a tragédiát: a színésznő családja vallási okokra hivatkozva elutasította a boncolást.

Michelle Trachtenberg. Fotó: Getty Images

A New York-i orvosszakértői hivatal most megerősítette a People-nek, hogy a színésznő hirtelen halálát a cukorbetegség szövődményei okozták. A halál módját természetesnek nyilvánították. Ezt a toxikológiai vizsgálatok eredményének felülvizsgálását követően állapították meg. "A toxikológiai vizsgálatokat boncolás nélkül is el lehet végezni" - mondta a hivatal szóvivője a People-nek.