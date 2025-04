A 101 éves professzor hét tanácsa: ezeket tartsd be, ha hosszú életre vágysz

A hosszú élet titkát sok matuzsálemi korú ember megosztotta már, de közülük is talán az egyik leghitelesebb Dr. John Scharffenberg. Az Egyesült Államokban élő táplálkozástudományi professzor a 101. születésnapját ünnepelte a közelmúltban, erőnléte és lendülete alapján azonban évtizedeket tagadhatna le. A mai napig járja a világot, hogy népszerűsítse az egészséges életmódot és a tudatos táplálkozást, ezek ugyanis szerinte az ő hosszú életének a titkai is egyben. Hét tanácsot is adott azoknak, akik jó egészségben szeretnék tölteni a nyugdíjas éveiket - mutatja be a professzort a Today.

Hét tanács a hosszú élethez

Scharffenberg családjában egyébként egyáltalán nem volt gyakori a hosszú élet, édesanyja a hatvanas éveiben halt meg Alzheimer-kórban, édesapja pedig 76 évesen szívrohamban. Nem lehet tehát azt mondani, hogy hosszú életét a jó genetikai örökségének köszönheti. Jóval hosszabb életet élt két testvérénél is, szerinte főképp amiatt, mert sokkal aktívabb volt náluk. „Az a legfontosabb, hogy milyen életet élünk 40-től 70-ig. Ebben az életszakaszban az emberek ugyanis már passzívabbá kezdenek válni. Mivel több pénzük van, mint fiatalon, többet is vásárolnak és esznek. Viszont többet is ülnek, kevesebbet mozognak, ami rengeteg problémának ágyazhat meg a későbbiekben” - vallja a professzor. Szerinte minden ember hosszabb és egészségesebb életre számíthat, ha betartja az alábbi hét szabályt:

Felejtsük el a cigarettát;

Ne igyunk alkoholt, még kis mennyiségben sem;

Sportoljunk rendszeresen (ez a szakember szerint a helyes étrendnél is fontosabb);

Ügyeljünk a testsúlyunkra;

Együnk kevesebb húst;

Kerüljük a cukros üdítőket, élelmiszereket;

Csökkentsük le a telített zsírok mennyiségét az étrendünkben.

A szépkorú professzor rendszeres vendége Youtube-csatornáknak is, amelyeken azt hirdeti: az egészség a legfontosabb értékünk, amelyet nem csak örökségbe kapunk a szüleinktől és nagyszüleinktől, nekünk is sokat kell tenni érte!