Fertőzött csapvíz Székesfehérváron: ásványvízzel tisztálkodnak a szülészeten, de máshol is megjelent ugyanaz a baktérium

Perl Kitti
Még mindig nagy bajt okoz a fertőzött csapvíz Székesfehérváron. A szülészeten például hetek óta ásványvízzel tisztálkodnak a betegek, de már egy másik helyen is felbukkant ugyanaz a kórokozó.

„Nem ivóvíz, de tisztálkodásra alkalmas” – ezt írták ki a székesfehérvári kórház B-épületének mosdójában a csapok fölé az RTL Híradó felvételének tanúsága szerint. Ahogy már mi beszámoltunk róla, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban egyes osztályokon már hónapok nem iható a csapvíz.

Ezért veszélyes ez a baktérium

Boldogkői Zsolt biológus szerint a fehérvári csapvízben kimutatható Pseudomonas aeruginosa baktérium nem csupán veszélyes, de az antibiotikumokkal szemben is rendkívül ellenálló. „Akkor lehet veszélyes elsősorban, ha ez sebekre kerül, illetve újszülötteknél és immunproblémákkal küszködők esetében okozhat komoly fertőzéseket. A komoly tünetek közé tartozik például a tüdőgyulladás, a húgyúti fertőzések, és a legrosszabb talán a vérmérgezés, amikor a vérbe is bekerül a baktérium. De okozhat bőrproblémákat is” – részletezte a szakember.

A szülészeten emiatt most csapvíz helyett palackozott vízzel oldják meg a tisztálkodást a páciensek. A kórházi dolgozók kifejezetten javasolják is mindenkinek, hogy vigyenek magukkal nedves kendőket és ásványvizet, valamint lehetőleg ne tartózkodjanak bent a szükségesnél hosszabb ideig. Az újabb fertőtlenítésnek egyébként már vége, a vizet azonban csak akkor engedik majd újra használni a kórházban, ha azt a hatóságok egyértelműen engedélyezik.

Újabb helyen bukkant fel a kórokozó

A csapvíz körüli kálvária azonban ezzel még nem ért véget. A város önkormányzatának friss közlése szerint egy újabb helyen, székesfehérvári Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is kimutatták ugyanazt a baktériumot, amely hónapok óta gondot okoz a szülészeti osztályon.

Az esetek között azonban a szakemberek szerint nincs összefüggés. A probléma ugyanis az épületek belső hálózatában van. Az iskola vizének megfertőződését például a nyári szünet miatti leállás során a csövekben pangó vízzel magyarázták.

Kiemelt képünk illusztráció, forrása: Getty Images

szülészet iskola csapvíz kórház Székesfehérvár Szent György Kórház fertőzött víz szennyezett csapvíz

