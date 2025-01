Rákot okozhatnak a csapvízben előforduló veszélyes anyagok

Amerikai kutatók összefüggést fedeztek fel az ivóvízben található „örök vegyi anyagok” szintje és bizonyos rákos megbetegedések megnövekedett kockázata között - írja a SciTechDaily. Ezek a vegyületek a kutatási eredmények alapján az emésztőrendszert, az endokrin rendszert, a légzőrendszert, valamint a szájat és a torkot érintő daganatok kialakulásához is hozzájárulhat.

A Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology folyóiratban megjelent tanulmány az ivóvíz PFAS-szennyezettsége és a rák közötti kapcsolatot vette górcső alá. Eredményeik szerint azokban a közösségekben, ahol az ivóvizet per- és polifluor-alkil anyagoknak (PFAS) nevezett vegyi anyagok szennyezik, 33%-kal nagyobb a kockázata bizonyos rákos megbetegedések kialakulásának.

A perfluor-alkil- és polifluor-alkil-anyagok (angol rövidítéssel PFAS) nem bomlanak le a környezetben, ami aggodalomra ad okot az ökoszisztémákban, az ivóvízben és az emberi szervezetben való felhalmozódásuk következményeivel kapcsolatban. Egyebek mellett teflonedények, kozmetikai termékek, tűzoltóhabok és víztaszító textilek gyártására használják. Az örök vegyületek néven is ismert anyagok évekig megmaradnak a környezetben. Napjainkban annyira elterjedtek, hogy a tudósok szerint nincs a Földön olyan hely, ahová nem jutottak volna el. Megtalálták már Tibetben, az esővízben, valamint az Antarktisz eldugott vidékein is.

A PFAS-t széles körben használják fogyasztói termékekben, például bútorokban és élelmiszer-csomagolásokban, és az Egyesült Államok ivóvízellátásának körülbelül 45%-ában kimutatták. Már korábbi tanulmányok is összefüggésbe hozták a PFAS-expozíciót számos egészségügyi problémával, beleértve a vese-, mell- és hererákot.

Az örök vegyületek súlyos veszélyt jelenthetnek az egészségünkre. Fotó: Getty Images

Ennek ismeretében a Keck School of Medicine kutatói egy minden eddiginél átfogobb kutatásban vizsgálták ezeknek a vegyi anyagoknak a szervezetre gyakorolt, káros hatásait. Arra jutottak, hogy 2016 és 2021 között az Egyesült Államok azon megyéiben, ahol PFAS-szennyezett ivóvíz volt, magasabb volt a rák bizonyos típusainak előfordulása. Az USA Környezetvédelmi Ügynökségének (EPA) legfrissebb adatait is figyelembe véve az ivóvízben található PFAS több mint 6800 rákos esethez járulhat hozzá évente az országban.

A napokban reppent fel a hír arról is, hogy az Európai Bizottság javasolni fogja a közeljövőben a PFAS-k használatának betiltását a fogyasztási cikkekben. Erről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk.