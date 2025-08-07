Hónapok óta nem iható a csapvíz ebben a kórházban

„Baktériumfertőzés miatt hónapok óta nem lehet inni a székesfehérvári kórház B-épületében a csapokból” – hangzott el az RTL Híradó egyik riportjában.

Volt, hogy a vécét sem használhatták rendesen

Úgy tudják, a kórház vízhálózatát már háromszor is fertőtlenítették, a legutóbb az elmúlt hétvégén. Emiatt pedig az érintett osztályokon – például a szülészeten – 24 óráig egyáltalán nem használhatták a vizet, a vécét is csak vödörből vagy palackból öntött vízzel tudták leöblíteni.

A csapvíz továbbra sem használható. Kezet ugyan lehet mosni, de inni nem szabad belőle. Csakhogy a látogatói mosdóban ez még csak jelezve sincs.

Teljes cserére lehet szükség

Az RTL által megkérdezet vízellátási és csatornázási szakmérnök, Badacsonyi Ákos azt nyilatkozta, az öreg vízhálózatokban – főleg a nyári kánikula iején – könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. A fertőtlenítés pedig nem feltétlenül hatásos, sok esetben csak a vízhálózat teljes cseréje jelent valódi megoldást.

Kiemelt képünk: Drónnal készült felvétel a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház új, 17 milliárd forintból épült tömbjéről, amelyet május 23-án adtak át, de azóta sem használják. Fotó: MTI/Vasvári Tamás