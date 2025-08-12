9 dolog, amit a fogorvosok sosem csinálnak – hallgass rájuk, ha nem akarod korán elveszíteni a fogaidat

Napi 2 fogmosás, fogselyemhasználat és rendszeres fogorvosi kontroll – a jó szájhigiénia alappilléreit mindenki ismeri. Ezek ismerete és betartása azonban két különböző dolog.

9 fogkárosító szokás, amelyet kerülj

Egyes becslések szerint a 30 év felettiek mintegy 50 százaléka küzd ínybetegséggel, a felnőttek 26 százaléka pedig fogszuvasodással. A fog- és ínyproblémák hátterében a BuzzFeed által megkérdezett fogorvosok szerint gyakran bizonyos életmódbeli tényezők és rossz szokások állnak, amelyek még jó szájhigiénia esetén is a fogsor károsodásához vezethetnek. Ezeket tehát jobb, ha abbahagyod – vagy messziről elkerülöd. A részleteket tartalmazó galéria megnyitásához kattints az alábbi képre!