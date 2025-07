Szereted a sajtot? Ha így eszed, akár rémálmokat is okozhat

A hidegfront felhőzete lassan halad keleti irányba, emellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, de hosszabb-rövidebb napos időszakok is lesznek az ország legnagyobb részén. Záporok, zivatarok több helyen valószínűek, heves zivatarok is lehetnek. A délnyugati, majd az egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, időszakosan megerősödik, míg zivatarok környezetében viharos lökések, akár károkozó szélrohamok is lehetnek. A csúcshőmérséklet 23 és 38 fok között alakul, az északnyugati tájakon mérhetjük a legalacsonyabb, míg délkelet, kelet felé haladva az egyre magasabb értékeket. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Fronthatásra napközben nem kell számítani.