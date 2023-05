Mesterséges intelligenciával fékeznék meg a szuperbaktériumokat

Kanadai és amerikai kutatók szerint a mesterséges intelligencia segítségével jelentősen felgyorsítható az új gyógyszerek felfedezése. Az antibiotikumok elpusztítják a baktériumokat, azonban az elmúlt évtizedekben a baktériumok egyre ellenállóbbá váltak a már létező gyógyszerekkel szemben. Becslések szerint évente több mint egymillió ember hal meg olyan fertőzésekben, amelyek ellenállnak az antibiotikumos kezelésnek.

Az Acinetobacter baumannii mindenféle felületen képes életben maradni. (képünk illusztráció) Fotó: Getty Images

A megcélzott szuperbaktérium eddig minden gyógyszernek ellenállt

A kutatók most az egyik legproblémásabb baktériumfajra, az Acinetobacter baumanniira összpontosítottak, amely sebeket fertőzhet el és tüdőgyulladást okozhat. Ez egyike annak a három szuperbaktériumnak, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) súlyos fenyegetésként azonosított. Az Acinetobacter baumannii több antibiotikumfajtát is képes kivédeni, és problémát jelent a kórházakban és idősotthonokban, ahol a felületeken és az orvosi berendezéseken is megél. Rendkívüli ellenálló képessége miatt Jonathan Stokes, a McMaster Egyetem munkatársa első számú közellenségként jellemezte a baktériumot.

Ahhoz, hogy új antibiotikumot találjanak, a kutatóknak először be kellett tanítaniuk a mesterséges intelligenciát. Több ezer olyan gyógyszert vettek alapul, amelyeknek ismert volt a pontos kémiai szerkezete, és kézzel tesztelték őket az Acinetobacter baumanniin, hogy lássák, melyik képes lelassítani vagy elpusztítani azt. Ezeket az információkat aztán betáplálták a mesterséges intelligenciába, hogy az megtanulhassa a problémás baktériumot megtámadó gyógyszerek kémiai jellemzőit. Ezt követően a mesterséges intelligenciának adtak egy listát, melyen 6680 ismeretlen hatékonyságú vegyület állt. Az MI másfél óra alatt összeállította a szűkített listát. A listán szereplő vegyületek közül a kutatók kétszáznegyvenet vizsgáltak meg laboratóriumi körülmények között, és kilenc potenciális antibiotikumot találtak. Ezek egyike volt az abaucin. A következő lépés a gyógyszer laboratóriumi tökéletesítése, majd a klinikai vizsgálatok elvégzése lesz.

Mint arról korábban írtunk: a WHO szerint már most is évi 5 millió haláleset köthető a gyógyszerekkel szemben rezisztens fertőzésekhez, a következő harminc évben pedig a szuperbaktériumok már a ráknál is több embert ölhetnek meg.

