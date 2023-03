Kevés az új antibiotikum, az egyszerű fertőzések is halálosak lehetnek

Azonnali cselekvésre sarkall az Egészségügyi Világszervezet (WHO) annak érdekében, hogy ne fogyjunk ki az új, hatékony antibiotikumokból - írja a hvg.hu. A szervezet figyelmeztet: egyre kevesebb az új antibiotikum, főleg azok, amelyek hatékonyak lehetnek a gyógyszerrezisztens baktériumokkal szemben. Emiatt pedig 30 év múlva már a ráknál is több embert ölhetnek meg a szuperbaktériumok.

Már most évi 5 millió halálesetet okoznak a rezisztens baktériumok

A világszervezet 2022-ben publikált egy nagyobb tanulmányt a szuperbaktériumok lehetséges veszélyeinek kapcsán, melyről egy konferencián is beszélt a WHO egyik munkatársa. Mint mondta, jelenleg csupán kéttucat olyan antibiotikum állhat klinikai vizsgálatok alatt, ami fontos fertőzéseket kezelhet. Ennél is kevesebb olyan gyógyszer áll fejlesztés alatt, ami potenciálisan a szuperbaktériumokat győzheti le.

Kevés új antibiotikum készül, a régiek pedig egyre hatástalanabbak. Fotó: Getty Images

Az is gond, hogy bár néhány gyógyszer hamarosan mindenki számára elérhető lesz, de sok még mindig kudarcot vall, még kevesebb lehetőséget hagyva az embereknek. Holott a baktériumok is folyamatosan fejlődnek, közülük sok már alkalmazkodott a piacon lévő antibiotikumokhoz. Már vannak olyan bakteriális fertőzéses esetek, amelyek minden rendelkezésre álló gyógyszerre rezisztensek, számuk pedig idővel csak tovább növekszik majd.

A WHO szerint már most is évi 5 millió haláleset köthető a gyógyszerekkel szemben rezisztens fertőzésekhez, a következő 30 évben pedig a szuperbaktériumok már a ráknál is több embert ölhetnek meg.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!