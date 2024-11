Súlyos társbetegség járhat a depresszióval

A depresszió az egyik leggyakoribb pszichés betegség. Bizonyos felmérések szerint csaknem minden ötödik ember szenved a depresszió valamilyen formájában.

A depresszió kiváltó okai lehetnek

· állandó vagy fokozott stressz,

· traumatizáló események (pl. gyász, válás),

· alkohol és/vagy kábítószerhasználat,

· betegségteher (pl. rosszindulatú daganatok, Alzheimer-kór vagy egyéb krónikus betegség),

· hormonális eltérések (pl. nőknél kétszer gyakrabban alakul ki, mint férfiaknál).

A depresszió számos egészségi probléma kockázati tényezője. Olyan kóros változásokat is okozhat a szervezetben, amelyek megzavarják annak normál működését, például gyulladásos folyamatokat indíthat el, valamint befolyásolhatja a keringést és az anyagcsere-folyamatokat is. A depresszió által kiváltott változások más társbetegségek kialakulását is magukkal hozhatják!

Fájdalmak

Kutatások arra jutottak, hogy egy depressziós sokkal érzékenyebben reagál a különböző fájdalmakra. Nemcsak a fájdalomérzékelés változik meg tőle, hanem számos testi fájdalmat is okozhat.

Hasi panaszok, köztük görcsös fájdalom, hányinger vagy puffadás. Egy harvardi tanulmány eredményei szerint a depresszió és az emésztőrendszeri gyulladások összefügghetnek. A bélflóra egyensúlyának megbomlása ugyancsak összefüggésbe hozható a lelki egyensúly felborulásával.

Hát- és izomfájdalmak. A kutatók azt gyanítják, a depresszió miatt gyulladás alakulhat ki a testünkben.

Mellkasi fájdalmat, illetve szívproblémát is okozhat a depresszió. A többi említett tünetnél is, de ebben az esetben különösen fontos, hogy szakemberhez forduljunk.

Látásromlás

Bár kevésbé gyakori, ez a tünet is előfordulhat depresszió esetén. A lelki egészség megromlása rontja a kontrasztérzékenységet. Egy kutatásban kimutatták, hogy romolhat tőle a fekete-fehér képek felismerése.

Szívbetegség

Erős kapcsolat van a szívbetegségek különböző típusai és a depresszió között, különösen akkor, ha a depresszió már fiatalkorban jelentkezik. Az Amerikai Kardiológusok Kollégiumának 66. tudományos ülésén mutattak be egy tanulmányt, amiben azt bizonyították, hogy összefüggés van a depresszió és a szívbetegségek között. A kísérlet eredményei szerint a depresszió mintegy kétszeresére növeli a szív- és érrendszeri betegségek miatt bekövetkező elhalálozás kockázatát.

Stroke

Kutatási eredmények szerint a depresszió 34%-kal növeli a stroke kockázatát, még akkor is, ha a betegnek azelőtt sosem volt magas vérnyomása.

Étkezési zavarok

Az anorexiában és a falási zavarban szenvedők körülbelül egyharmada, a bulimiás betegeknek pedig közel a fele depressziós. A betegségek olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy egyes depressziós tünetek javulhatnak az evészavar kezelésével.

„Depresszióval élni komoly kockázat, és rengeteg szenvedéssel jár: a kezeletlen betegség nemcsak társbetegségek kialakulásához vezethet, de gyakorta öngyilkossághoz is. A kezeletlen major depressziós betegek tizenöt százaléka önkezűleg vet véget az életének, ha kapnak időben segítséget, akkor ez az arány három-négy százalék. A kutatásokból tudható, hogy a depressziós betegek fele más betegségekkel is küszködik. Régen megfigyelték már, hogy depresszió esetén sokkal gyakoribbak bizonyos testi betegségek is: a magas vérnyomás, a stroke, a szívkoszorúér-elmeszesedés, a szívinfarktus, az iszkémiás szívbetegség, amelyben a koszorúerek beszűkülnek, és kevés oxigén kerül a vérbe, és így a szívizomzatba is, ami az infarktus előszobája. Ezenkívül a cukorbetegséggel és a daganatos betegségekkel is kapcsolatban áll a depresszió” – mondta korábban Prof. Dr. Rihmer Zoltán pszichiáter a wmn magazinnak.

A depresszió kezelése elsősorban gyógyszerekkel, antidepresszánsokkal történik, amelyek orvosi felügyelet mellett biztonságosak és hatékonyak. Kezelésében lényeges továbbá a pszichoterápia, és rendkívül fontos a beteg együttműködése, a család támogatása is.