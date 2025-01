Így befolyásolja a prosztata egészsége az együttlétet

A kor előrehaladtával minden férfinak számolnia kell azzal, hogy a prosztatája valamilyen mértékben megnövekszik, ezt hívják jóindulatú prosztatamegnagyobbodásnak.

A tünetek lehetnek:

- gyakori vizelési inger, ennek a legfeltűnőbb formája a gyakori éjszakai vizelés,

- gyenge sugárban ürül a vizelet,

- problémát jelent a vizeletsugár elindítása és a megállítása,

- valamint érezhetjük azt is, mintha nem ürült volna ki teljesen a hólyagunk.

Bizonyos esetekben a prosztatamegnagyobbodás szexuális problémákat is okozhat, mint például csökkent libidó, problémák a merevedés fenntartásával és végső soron merevedési zavar. Az ilyen jellegű zavarok megjelenését az életkor, a genetika és a szorongás mértéke befolyásolja.

„A prosztataproblémáim negatívan befolyásolták a szexuális életemet. Sajnos sokáig halogattam, hogy orvoshoz menjek és beszéljek erről egy szakemberrel. Nagyon kellemetlenül éreztem magam, amíg túl nem voltam a beszélgetésen, pedig a szexuális egészségünk mindennél fontosabb. Ha valamit megtanultam, ezt egészen biztos!” – kezdte történetét Ferenc.

„Nálam a merevedési zavar volt az egyik legzavaróbb tünet, amely már a párkapcsolatomra is rányomta a bélyegét. Szóval nem volt mit tenni, hónapokon át tartó őrlődés után elmentem az urológushoz, és próbáltam elmondani, mi a problémám. Amit először javasolt az orvos, az az volt, hogy a prosztata rendszeres kiürülésével járó aktív nemi élet kimondottan jót tesz a prosztata egészségének. A kellő mennyiségű, rendszeres alvás, a napi ötszöri étkezés és a heti többszöri, rendszeres sport is hozzájárul a szervezetünk kiegyensúlyozott működéséhez, így a prosztatánk egészségéhez is. Szóval nem volt mit tenni, életmódot váltottam, és a párommal folyamatosan próbálkoztunk, hogy javuljon az állapotom és a szexuális funkciók visszatérjenek” – mondta a férfi.

Tudtad? Szakemberek szerint minél alacsonyabb a szexuális aktivitás, annál több váladék marad bent a férfiszervezetben. A pangó váladék pedig ideális táptalaj a baktériumok megtelepedéséhez és a prosztatagyulladás kialakulásához.

Az urológus a kivizsgálás után gyógyszereket írt fel. A szakszerű gyógyszeres kezelés mellett a tartós gyógyuláshoz ajánlott életmódváltás is.

Korai tünetek esetén érdemes kipróbálni a különböző fitoterápiás készítményeket is. Ezek olyan gyógynövénykivonatokat tartalmaznak, amelyek enyhítik a kellemetlen tüneteket. Ezek a jótékony hatással bíró gyógynövényes készítmények egyebek mellett törpepálma, tökmagkivonatot tartalmazhatnak.

„Nekem nagyon sokat segített, hogy a gyógyszeres kezelés mellett áttértem az egészséges táplálkozásra. Kerülöm a zsíros, csípős ételeket, de leszoktam a kávéról és egyelőre kólát és teát sem iszom. Rendszeresen sportolok, heti kétszer egészen biztos. Kezdetben gyalogoltam, aztán áttértem a futásra és a kerékpározásra. Nem bántam meg, hogy felkerestem az urológust. Tény és való, nehezen indultam útnak, mert ugyan ki szeret ilyesmiről mesélni, de mostanra javult az állapotom, és rendbe jött a nemi életem. Minden férfitársamat arra ösztönzöm, hogy tegye félre a félelmeit, merjen beszélni a szexuális egészségéről, mert sokat veszít, aki lemond a testiségről! Sokkal egészségesebb, kiegyensúlyozottabb életet élek, és a párkapcsolatomat is sikerült megmenteni” – mondta elégedetten Ferenc.

Mit tehetünk még?

- Az alapvető higiéniai szabályokat mindenképp tartsuk be! Érdemes a hímvesszőt naponta gondosan megmosni.

- Figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre is: nagyjából nyolc pohár csapvíz vagy ásványvíz elfogyasztása javasolt naponta.