Hüvelygomba: nem szexuális úton terjed, mégis átadható a partnernek

Négyből hárman megtapasztalják életükben legalább egyszer a hüvelygomba kellemetlen tüneteit. És bár hiába gyakori, még mindig szégyenérzettel jár, pedig senkinek nem lenne szabad szégyenkeznie a hüvelygomba miatt, ugyanis a kellemetlen tünetekkel járó kórképet az egészséges hüvelyflóra felborulása okozza. Ennek következtében a hüvelyben természetes módon is jelenlévő Candida gomba szaporodik fel.

Ha felmerül a hüvelygomba gyanúja, inkább halasszátok el az együttlétet!

Ez boríthatja fel az egyensúlyt

- antibiotikumos kezelés

- hormonális fogamzásgátló eszközök

- illatosított intim lemosók és törlőkendők, spermicid (spermaölő) krémek

- túlzásba vitt intim zuhany vagy épp elhanyagolt tisztálkodás

- túl szűk, műszálas fehérnemű

- a végbél tájékáról a hüvelybe kerülő baktériumok

- nyilvános WC használata

- hormonális változások (terhesség, változó kor)

- bizonyos betegségek (például cukorbetegség)

- stressz

Ha utolért téged is

A tünetek – szagtalan, sűrű, fehér vagy sárgás, túrószerű folyás, égő fájdalom, erős viszketés – megjelenésekor érdemes minél hamarabb bevetni valamilyen, a hüvelygomba kezelésére szolgáló, vény nélkül kapható szert (kúpot, hüvelytablettát, krémet), ami nemcsak a kínzó tüneteket enyhíti, hanem a hüvely természetes, savas közegét is segít visszaállítani. Ha a panaszok egy-két hét után sem enyhülnek, mindenképp fordulj nőgyógyászhoz!

Fontos továbbá, hogy igyekezz visszaállítani a hüvelyflóra egyensúlyát és a savas hüvelyi pH-t, erre is találsz megfelelő készítményeket a patikákban.

Ha mégsem bírjátok ki szex nélkül

A hüvelygomba alapvetően nem szexuális úton terjedő fertőzés, ugyanakkor aktus közben a felek könnyen átadhatják egymásnak a potenciális kórokozókat. Bizonyos együttlétformák esetén ennek rizikója fokozottan fennáll, például orális vagy anális szex közben: a szájban és a végbélben ugyanis számos baktérium található, amelyek a hüvelybe kerülve elszaporodhatnak és felboríthatják annak kényes egyensúlyát.

Szerencsére egyszerű kezeléssel hamar magunk mögött tudhatjuk a fertőzést, az esetek többségében egy-másfél hét alatt búcsút inthetünk a hüvelygombának. Ha olyan helyzet adódik, hogy még ezt sem tudja kivárni egy pár:

- fontos a gumióvszer használata, mert ezzel elkerülhetjük azt, hogy oda-vissza fertőzzük egymást a partnerünkkel

- egyéb fogamzásgátló eszközök (hüvelygyűrű, spermicid krémek, fogamzásgátló tabletta, pesszárium) a megtermékenyülés ellen igen, de a fertőzések ellen nem nyújtanak védelmet

- ha felmerül a gyanú, hogy a partnerünk is hordozója lehet a gombás fertőzésnek, neki is ajánlott alkalmaznia valamilyen gombaölő krémet az intim területein

Ezért várjatok inkább az együttléttel

- ilyenkor a hüvely gyulladttá és érzékennyé válik, emiatt a behatolás fájdalmas lehet

- a dörzsölés, súrlódás tovább irritálhatja a hüvely falát

- a fertőzést átadhatjuk a partnerünknek is, ilyenkor a gomba a férfiak intim területein is gyulladást, viszketést, égő érzést válthat ki, a makk mögötti redőben pedig sárgás-fehéres váladék is felgyűlhet

- a gomba nemcsak a nemi szerveken, hanem a szájban is megtelepedhet, így hüvelygomba esetén az orális szexet is érdemes kerülnie mindkét félnek