Így készülj fel tudatosan a változókorra

A klimaxként is ismert változókor a termékenység lezárulásához vezető időszak. Menopauzaként is hivatkozunk rá – bár a kifejezés szó szerinti értelmezésben az utolsó menstruációt jelenti –, a köznyelvben mégis gyakran ezzel a szóval foglalják össze a változókort kísérő testi-lelki tünetegyüttest. Mindenki másképp éli meg ezt a korszakot, ami sokszor évekig is eltarthat. Ha kellően felkészítjük magunkat az ilyenkor tapasztalható kihívásokra, azzal elkerülhetjük, hogy a tünetek meglepetésszerűen törjenek ránk és felforgassák a mindennapjainkat.

A változókorral járó tipikus tünetek fokozatosan erősödnek fel, jellemzően 45 és 55 éves kor között. Hogy pontosan mikor, milyen módon, illetve milyen intenzitással jelentkeznek az első tünetek, azt megjósolni nem lehet, egyénenként változó és számtalan tényező – az első menstruáció időpontjától kezdve a szülések számáig – befolyásolhatja. Ebben a kiszámíthatatlan időszakban a nők változatos tünetektől szenvedhetnek: gyakoriak például a hőhullámok, az alvászavar és a hangulatváltozások. Sok nőnél hüvelyszárazság és a testsúly gyarapodása is gondot okoz, illetve a csontsűrűség szintén csökkenni kezd, ami növeli a csonttörések, illetve a különböző mozgásszervi betegségek kialakulásának veszélyét.

Készüljünk lelkileg a változókorra!

Fontos, hogy tisztában legyünk a várható tünetekkel és lelkileg is készítsük fel magunkat az előttünk álló időszakra. Ne szorongjuk miatta, inkább tudatosítsuk magunkban: a klimax időszakán minden nő átesik, nem kell azt mindenképpen kínszenvedésként megélnünk. Fogjuk fel inkább úgy, mint egyfajta megújulást, ami kaput nyit életünk egy olyan időszakára, amelyben a gyereknevelésen túl a figyelmünket egyre nagyobb arányban már önmagunkra fordíthatjuk. Merjünk és akarjunk kiteljesedni ezekben az években, és törekedjünk arra, hogy a korlátok helyett a lehetőségekre helyezzük a fókuszt. Érdemes a családunkkal, legfőképp a párunkkal beszélni az érzéseinkről és az esetleges testi-lelki panaszokról, aki így kellő megértéssel fordulhat felénk, és támogathat minket a nehezebb időszakban. Ha szükséges, ne féljünk időnként segítséget kérni azoktól, akik mellettünk állnak!

Éjszakai izzadás, forgolódás, kialvatlanság… a változókorral ránk köszöntő hőhullámokat talán nehezebb elviselni nyáron, de ez nem jelenti azt, hogy ne törhetnének ránk egész évben. Ehhez alkalmazkodva az a legjobb, ha a kezelésük is folyamatos.

Sportolás és a medencetáji izmok erősítése

A lelki mellett a testi felkészülésnek is kulcsszerepe van abban, hogyan éljük meg ezt az időszakot. A helyes életmód kialakítása soha nem késő, ha eddig nem tettük, sportoljunk rendszeresen! Mindenki maga kell, hogy kitapasztalja, melyik mozgásforma ideális a számára, választhatunk bármit a jógától a futáson át az úszásig. A medencetáji izmok megerősítésére ettől az életszakasztól kezdve különösen figyelni kell, hiszen a csökkenő ösztrogénszint miatt a női ivar- és húgyúti szervek szövete is fokozatosan meggyengül. A hüvelyszárazság, vizeletcsepegés, inkontinencia (vizelettartási nehézség) kellemetlen tüneteinek megelőzésében, enyhítésében is segíthet, ha kiemelt figyelmet fordítunk ennek a testtájéknak a megerősítésére, az alapos átmozgatására.

Étkezzünk egészségesen!

Fordítsunk nagyobb figyelmet az egészséges étkezésre is. A korral egyre lassul az anyagcserénk, és egyre kevesebb energiára van szüksége a szervezetünknek, ezért, ha ugyanolyan módon étkezünk, mint korábban, akkor ez kihat a testsúlyunkra és az egészségünkre. Ráadásul a vérnyomásunk és a koleszterinszintünk is megemelkedik a menopauza felé közeledve. Kerüljön ezért az asztalunkra minél több teljes kiőrlésű gabona, zöldség, illetve gyümölcs, sokan a mediterrán étrendet tartják ideálisnak a változókorban.

Segíthetnek a gyógynövények

Készítsük fel a házi patikánkat is a várható megpróbáltatásokra: a gyógyszertárak polcain vény nélkül is elérhetőek olyan hormonmentes, gyógynövénykivonatokat tartalmazó készítmények, amelyek hatékonyan enyhíthetik a változókorral járó, kellemetlen tüneteket. Segíthetnek az olyan gyógynövények, mint a poloskavész, orbáncfű, barátcserje, vagy például a jamgyökér – hatóanyagaik enyhíthetik a változókor legbosszantóbb tüneteit, például a hőhullámokat, az alvászavarokat vagy a hüvelyszárazságot.