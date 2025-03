Kiderülhetett, mi súlyosbíthatja a perimenopauza egyik tünetét

Nem titok, hogy a perimenopauzában, azaz a menopauza előtti átmeneti szakaszban lévő nők gyakran számolnak be nagy fáradtságról és kimerültségről.

A menopauza kifejezés a menstruációs ciklus megszűnését jelenti nőknél. Menopauzáról az utolsó havi vérzést követő 12 hónap elteltével lehet beszélni. A menstruáció az ezt megelőző években is már általában rendszertelenné válik, akár kimaradások is előfordulhatnak. Ezt az időszakot hívjuk premenopauzának vagy perimenopauzának, a menopauzát követő időszakot pedig posztmenopauzának. Természetes testi folyamatról van szó, amelyet másképpen változókornak és klimaxnak, klimaktériumnak is neveznek.

Bár a menopauzával kapcsolatos tudományos kutatások száma egyre nő, egyelőre kevés tanulmány vizsgálta, hogy a menstruációs vérzés erőssége milyen szerepet játszik a menopauzás tünetekben, mondta Dr. Siobán D. Harlow, tanulmány szerzője, a Michigani Egyetem szülészet-nőgyógyász professzora a Health.comnak.

Ennek érdekében 2329, 42 és 52 év közötti nő egészségügyi adatait vizsgálták meg. Ez többek között tartalmazta azt, hogy mennyire voltak fáradtak a résztvevők, és mennyire volt erős a menstruációs vérzésük. Ezekről a nők egy évben 7 alkalommal számoltak be az orvosuknak.

Megállapították, hogy akiknél hat hónap alatt legalább háromszor jelentkezett erős menstruációs vérzés, azok a nők 44-62%-kal nagyobb eséllyel tapasztalták meg a „fáradtság” vagy „kimerültség” érzését. Továbbá, ha hat hónapon belül három vagy több alkalommal volt tartós menstruációs vérzésük, akkor 32%-kal kisebb valószínűséggel érezték magukat „tele energiával”.

Az eredmények azután is fennmaradtak, hogy számos olyan tényezőt - például az etnikai hovatartozást, az életkort, a testtömegindexet, a hormonkezelést, a stresszt, az alvásproblémákat, a cigarettahasználatot - figyelembe vettek, amelyek potenciálisan hozzájárulhatnak a vérzéshez vagy fáradtsághoz.

„Ez a tanulmány empirikus bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a menopauza átmeneti időszakában jelentkező erős és elhúzódó vérzés összefügg a nők fáradtságérzetével” - mondta Harlow.

A perimenopauza során változó hormonszintek miatt a menstruációs ciklusok rendszertelenné válhatnak, ami néha erősebb és hosszabb ideig tartó vérzéssel járhatnak.

Dr. Hugh Taylor nőgyógyász szerint a jelentős vérveszteség vérszegénységhez vezethet. Utóbbi, valamint a perimenopauza más gyakori tünetei, például a stressz, az éjszakai izzadás és az alvászavarok miatt az emberek gyengébbnek érezhetik magukat.

"A kevés alvás és a nagyobb vérveszteség valóban vezethet kimerültséghez" - mondta Dr. Mary Jane Minkin nőgyógyász a Healh.comnak.

A tudósok ugyanakkor még mindig sok mindent nem tudnak a perimenopauza alatti vérzésről és arról, hogy ez hogyan befolyásolja a nők egészségét és jólétét. Harlow szerint több kutatásra van szükség ahhoz, hogy megtudjuk, hogyan hatnak a menstruációval kapcsolatos változások a menopauza során a különböző nőgyógyászati betegségekben, például miómában, endometriózisban és policisztás ovárium szindrómában (PCOS) szenvedőkre.

A szakértők azt javasolják azoknak, akik kimerültséget és erős vérzést tapasztalnak a perimenopauza során, hogy forduljanak orvoshoz a problémával. Vaspótlás, hormonterápia vagy egy mióma eltávolítása helyreállíthatja az energiaszintet és javíthatja az életminőséget.