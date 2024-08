Életvitel és cikluszavarok tinédzserkorban

Ahhoz, hogy a kislányos test egyre nőiesebbé alakuljon át, rengeteg hormonális és egyéb változásnak kell lezajlania a kiskamaszok szervezetében. Ennek egyik kulcseseménye a menstruációs vérzés jelentkezése, amely általában 12 és 15 éves kor között történik meg. A teljes nemi érés jellemzően 16-17 éves korban ér véget, így ekkorra már a menzesz is rendszeressé, szabályossá, kiszámíthatóvá válik – az előtte lévő kimaradások, cikluscsúszkálások és köztes vérzések tehát az esetek többségében természetesek, nem számítanak kórosnak.

Van azonban néhány jellegzetesség, amelyek fennállása esetén cikluszavarra gyanakodhat a tinédzser. Mutatjuk, melyek ezek, mik állhatnak a hátterükben, illetve hogyan lehet enyhíteni őket.

Van néhány jellegzetesség, amelyek fennállása esetén cikluszavarra gyanakodhat a tinédzser. Fotó: Getty Images

Ha túl gyakori/ritka/erős/gyenge/fájdalmas…

Először is fontos megjegyezni, hogy az még nem számít cikluszavarnak, ha a menzesz nem úgy zajlik, ahogyan a nagy könyvben meg van írva. Nem „kötelező” ugyanis mindenkinek pontosan 28 naponta, 5 napon át menstruálnia – teljesen természetesek az egyéni eltérések, ha azok hónapról hónapra megegyeznek. De attól sem kell megijedni, ha az egyik hónapban kicsit erősebb, kellemetlenebb vagy hosszabb a havivérzés, néha pedig gyengébb, könnyebben átvészelhető.

Problémás vérzésről akkor van szó, ha

a ciklus 21 naposnál rövidebb;

a ciklus 21 naposnál rövidebb; a ciklus 35 napnál hosszabb ideig tart;

a ciklus 35 napnál hosszabb ideig tart; a vérzés legfeljebb 3 napig tart, és csak nagyon kis mennyiségű vér ürül;

a vérzés legfeljebb 3 napig tart, és csak nagyon kis mennyiségű vér ürül; 7 napnál hosszabb, bőséges vérzés jelentkezik;

7 napnál hosszabb, bőséges vérzés jelentkezik; 24 óránál tovább tart a nagyon erős vérzés;

24 óránál tovább tart a nagyon erős vérzés; a távozó vér túlzottan alvadékos;

a távozó vér túlzottan alvadékos; a megszokottól eltérő színű a menstruációs váladék;

a megszokottól eltérő színű a menstruációs váladék; gyakori a ciklusközi vérzés;

gyakori a ciklusközi vérzés; a havivérzéshez erős fájdalmak és görcsök társulnak;

a havivérzéshez erős fájdalmak és görcsök társulnak; a vérzés idején gyengeség, sápadtság, koncentrációs zavar, illetve fejfájás lép fel (ezek a tünetek vashiányos vérszegénységre utalhatnak);

a vérzés idején gyengeség, sápadtság, koncentrációs zavar, illetve lép fel (ezek a tünetek utalhatnak); a korábban rendszeres vérzés 3 hónapnál hosszabb ideig kimarad, miközben kizárható a terhesség lehetősége.

Számos ok állhat a cikluszavarok mögött

A kórosan erős és túlságosan hosszú ideig tartó havivérzés hátterében több egészségi probléma – például endometriózis, mióma, pajzsmirigyzavar vagy a méhnyálkahártya túlzott megvastagodása – is állhat, de akár a méhen belüli fogamzásgátló eszközt is felelőssé tehetjük érte. Tinédzserkorban azonban még a legtöbbször nem ezek, hanem egyes életmódbeli szokások számlájára írhatóak a menstruációs ciklusban bekövetkező, kóros változások. Az iskolai elvárások miatti tartós teljesítményszorongás által is táplált stressz esetén például szinte borítékolható a menstruációs menetrend felborulása. Ennek magyarázata, hogy a magas stresszhormonszint az egyik legfontosabb női nemi hormon, a prolaktin szintjének emelkedését is előidézheti – ilyenkor előfordulhat, hogy a vártnál jóval hamarabb vagy sokkal később jelentkezik a havivérzés. De hasonló hatása lehet az erős érzelmi stressznek, amelyet például egy fájdalmas szakítás, egy barát elvesztése vagy egy hozzátartozó halála is előidézhet.

A túl szigorú diéta, a koplalás, valamint az olyan súlyos evészavarok, mint az anorexia vagy a bulimia szintén kihathat a menzeszre, leginkább a tápanyaghiány és a nagyon gyors fogyás miatt. Ilyen esetekben kiszámíthatatlanná vagy a szokásosnál rövidebbé és gyengébbé válhat a vérzés, de akár hónapokra meg is szűnhet.

Meglepő lehet továbbá, de az erős fizikai aktivitás is képes negatívan befolyásolni a női szervezet működését. Egy közelmúltbeli sajtóeseményen például Csisztu Zsuzsa televíziós műsorvezető és sportújságíró, egykori olimpikon tornász arról mesélt, hogy a versenysport miatti rendkívüli igénybevétel és stressz, valamint a sokszor önsanyargató diéta nála azt eredményezte, hogy csak 17 évesen kezdett el menstruálni. Ennek tudományos magyarázata az, hogy ilyenkor a szervezet inkább leállíthatja a peteéréshez szükséges hormonok termelését, és minden energiát a létfontosságú szervek működtetéséhez használ fel.

Ezeket tehetjük a ciklus rendeződéséért

A már hosszabb ideje tartó, szélsőséges, életminőséget extrém módon romboló cikluszavar esetén tinédzserkorban is szükséges szakemberhez fordulni. Forduljunk tehát bártan nőgyógyászhoz, aki a pontos kiváltó ok meghatározásában és az ideális kezelési mód kiválasztásában is tud segíteni.

A tapasztalatok szerint a rendszeres – de nem túl megerőltető – mozgás bevezetése, az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás, az elegendő mennyiségű és jó minőségű alvás, valamint a megfelelő stresszkezelés sokat segíthet a tinédzser- és a felnőttkori cikluszavarokon egyaránt. Érdemes továbbá első körben a szervezetet kevésbé megterhelő, hormonmentes, gyógynövénytartalmú készítményeknek is adni egy esélyt. Sokszor már egy három hónapos kúra is sokat enyhíthet a menstruációs ciklushoz köthető fizikai, lelki és mentális tüneteken.