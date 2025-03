A hőhullámoknak nincs szezonalitásuk (x)

Mint arról a korai menopauzától szenvedők gyakorta beszámolnak, a testi tünetek közül kiemelkedik a hőhullám, vagyis ez számukra a legzavaróbb – amellett, hogy a statisztikák szerint a leggyakrabban tapasztalt is. De hogyan is kell ezt elképzelni? A megnevezése meglehetősen pontos: hirtelen, váratlanul jelentkező, változó intenzitású melegérzet, ami hol megjelenik, hol elmúlik, nagyjából kiszámíthatatlanul. Lehet pár másodperces, de akár pár perces is. A bőr többnyire rohamszerűen kipirul, emellett erős verítékezés és egyéb kísérő tünetek is kialakulhatnak, mint például szorongás, nyomás a fejben vagy mellkasban, hányinger, fulladásérzés, koncentrációs zavarok.

A hőhullámok megfelelő életmódváltással, a stressz kezelésével és a hatékony, klinikailag igazolt kiegészítő kezelésekkel enyhíthetők, így a mindennapok komfortosabbá tehetők. Az egyéni igényeknek megfelelő megoldás kiválasztásához érdemes orvossal vagy szakemberrel konzultálni.

Ezek a tünetek nemcsak nappal, hanem éjszaka is jelentkezhetnek, ami kialvatlansághoz, fáradtsághoz és csökkent teljesítőképességhez vezethet. Vagyis mindez nemcsak kellemetlen, de jelentősen befolyásolhatja a mindennapokat.

Sokan nehezebben viselik el a vezető tünetet nyáron, mert olyankor a külső hőmérséklet is emelkedik, a hőhullámoknak ebből a szempontból valóban van szezonalitása, ám egész évben jelen vannak az érintett nők életében, ezért kezelni is folyamatosan kell.

Hogyan lehet enyhíteni a hőhullámokat?

A hőhullámok csökkentésében számos módszer segíthet, amelyek együtt alkalmazva a leghatékonyabbak.

Életmódváltás

A rendszeres testmozgás segíthet a hormonális egyensúly fenntartásában. Az egészséges, vitaminokban gazdag étrend (zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák) csökkentheti a tüneteket. Az alkoholfogyasztás és a koffeinbevitel mérséklése is segíthet.

Stresszkezelés

A relaxációs technikák, mint a meditáció és a jóga, segíthetnek a stressz csökkentésében, amely hozzájárulhat a hőhullámok enyhüléséhez.

Gyógynövényes kiegészítések

Bizonyos növényi kivonatok, mint a poloskavész (Észak-Amerikában honos növény) és az orbáncfű, klinikai vizsgálatokkal igazoltan segíthetnek a változókori testi és lelki panaszok enyhítésében, így a hőhullámok enyhítésében is.

Célzott kezelés

Az életmódváltás, egészséges étkezés és rendszeres mozgás mellett a változókori hőhullámok enyhítésében sokat segíthet a hormonmentes Remifemin Plus filmtabletta. A magas koncentrációjú speciális poloskavész- (Cimicifuga) és orbáncfűkivonat kombinációja klinikai vizsgálatokkal igazoltan hatásos és biztonságos a változókori testi tünetek és zavaró lelki panaszok mérséklésére. Hosszantartó szedésével érhető el a kívánt tünetenyhítő hatás. Nyáron, ha szükséges, emelhetjük is az adagot.

Vény nélkül kapható gyógyszer / Fotó: Phytotec Hungária Bt.

Fontos a tartós kezelés

A hőhullámok nem egyik napról a másikra tűnnek el, ezért fontos, hogy az alkalmazott módszereket tartósan bevezessük az életmódunkba. A hatékonyság érdekében javasolt, hogy az éves nőgyógyászati szűrővizsgálatokat is rendszeresen elvégeztessük, hiszen ezek segítenek az esetleges egyéb problémák korai felismerésében.