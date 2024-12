7 stresszoldó tipp szakértőktől

A munkahelyi feladatok, a család és a háztartás körüli teendők, valamint az egyéb kötelezettségek között zsonglőrködve nem csoda, ha időnként túlterheltnek, fokozottan stresszesnek érzed magadat. Mentális és fizikai egészséged érdekében azonban muszáj időt szánnod a kikapcsolódásra, illetve meg kell találnod a számodra leghatékonyabb módszereket, amelyekkel egészséges módon le tudod vezetni a stresszt.

A tartósan fennálló stressz módszeresen pusztítja a szervezetet, ezért nincs kifogás: a feszültség levezetésével igenis foglalkozni kell. Nem feltétlenül könnyű megtanulni, hogyan tarthatod alacsony szinten a mindennapi stressz mértékét, de megéri minél inkább törekedni erre, illetve több módszert is kipróbálni ennek elősegítése érdekében. A WebMD gyűjtése alapján például az alábbiaknak mindenképpen érdemes adni egy esélyt.

Meg kell találnod a számodra leghatékonyabb módszereket, amelyekkel egészséges módon le tudod vezetni a stresszt. Fotó: Getty Images

Edzés

A rendszeres testmozgás az egyik legjobb módja annak, hogy levezesd a fizikai és érzelmi stresszt, illetve javítsd a hangulatodat. A valódi hatás érdekében azonban tényleg nagyon fontos a rendszeresség. A szakemberek ajánlásai szerint hetente legalább 150 perc közepesen intenzív, vagy 75 perc erőteljesebb edzést kell beiktatnod.

TIPP: Megvalósítható feladatokat tűzz ki magad elé, ne várj túl sokat magadtól! Ne feledd, végeredményben bármilyen gyakorlat elvégzése sokkal jobb, mint a semmi!

Izmok ellazítása

Stressz hatására megfeszülnek az izmok. Ezek ellazítása tehát nagyon sokat segíthet az idegesség enyhítésében és a test felfrissítésében is. Próbálj meg ilyenkor nyújtani, vegyél egy forró fürdőt, esetleg kérd meg a párodat, hogy masszírozzon meg!

Mélylégzés

Elsőre biztosan meglepődsz majd azon, hogy néhány mély lélegzetvétel mennyire gyorsan le tud nyugtatni. A legjobb hatás érdekében a szakértők az alábbi lépések követését ajánlják:

Ülj le, helyezkedj el kényelmesen! Kezeidet tedd az öledbe, talpaidat pedig a padlóra! (De ha úgy jobbnak érzed, le is fekhetsz.) Csukd be a szemeidet! Képzeld el, hogy egy idilli, pihentető helyen vagy – például a tengerparton vagy egy gyönyörű réten –, amely nyugalmat vált ki! Szívd be lassan és hosszan a levegőt, majd ugyanebben a tempóban fújd ki! Ismételd ezt legalább 5 percig!

Kiegyensúlyozott étrend

Talán nem is gondolnád, mennyit számít, hogy mit eszel. Pedig a rendszeres és kiegyensúlyozott étkezés sokat segít abban, hogy általánosságban is jobban érezd magadat, megkönnyítheti továbbá a hangulatod szabályozását is.

A szakértők azt javasolják, hogy fogyassz bőséges mennyiségű zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát és sovány fehérjét – és egyikről se feledkezz meg a nap folyamán! Ha megfosztod magad az értékes tápanyagoktól, az nemcsak az egészségedre, de a hangulatodra és a stressz-szintedre is negatívan hat.

Hobbi

Bármekkora is a rohanás a mindennapjaidban, mindenképpen szánj időt olyan dolgokra is, amelyeket nem azért csinálsz, mert kell, hanem egyszerűen azért, mert élvezed. Már napi 15-20 percnyi olvasás, alkotás, kézimunkázás, keresztrejtvényfejtés vagy társasjátékozás is hatásos lehet a stressz csökkentésében.

A problémák kibeszélése

Ha beszélsz azokról a dolgokról, amelyek feszültséget keltenek benned, az máris nagyon sokat segít abban, hogy könnyebben megbirkózz a stresszel. Bátran oszd meg a gondolataidat családtagjaiddal, barátaiddal vagy a terapeutáddal, de akár magadban is megbeszélheted mindezt.

A szakértők azonban figyelmeztetnek arra, hogy az önbeszédnek nevezett technika csak akkor segít valóban a stressz csökkentésében, ha a magadhoz intézett üzenetek tartalma pozitív, nem pedig negatív. Például ahelyett, hogy „erre nem vagyok képes”, mondd inkább azt magadnak, hogy „megteszek minden tőlem telhetőt”.

Lelazulás

Fogadd el, hogy bármennyire is próbálkozol, sosem fogsz tudni mindent tökéletesen csinálni, és nem irányíthatsz mindent az életedben. Ezért inkább azt javasolják a szakemberek, hogy tedd meg magadnak azt a szívességet, hogy megelégedsz az „elég jó” teljesítménnyel is. Emellett ne felejtsd el megőrizni a humorérzékedet! Nem véletlenül mondják, hogy „a nevetés gyógyít”.