Mitől emelkedhet meg a vérnyomás?

Ha korábban sosem volt gond a vérnyomásunkkal, akkor is előfordulhat, hogy egy mérés során magasabb értékeket rögzítenek. Aggodalomra azonban csak olyankor van ok, ha vérnyomásunk tartósan magassá válik - az átmeneti emelkedés hátterében sokszor olyan dolgok állnak, amelyek nem károsak az egészségünkre.

Vérnyomásmérés előtti fizikai aktivitás

Magasabb értékek méréséhez már az is elég lehet, ha orvoshoz menet késésben voltunk és siettünk, esetleg még szaladnunk is kellett a busz után. Ilyenkor a felgyorsult szívverés miatt több vér áramlik az izmokhoz, és nagyobb nyomás nehezedik az erekre. A pontos érték méréséhez normál szívritmusra van szükség, amelynek visszaállítása akár fél órát is igénybe vehet.

Tele van a hólyagunk

Ha a húgyhólyagunk megtelik, testünk stresszhormonokat, például adrenalint bocsájt ki, ez pedig mérhetően megemeli a vérnyomást. Ha mérés előtt vizelési ingert érzünk, mindenképpen menjünk ki a mosdóba, és vérnyomásunk néhány perc múlva visszaáll a normálértékre.

Koffeintartalmú italt fogyasztottunk

A koffeinfogyasztás is megemelheti a szívritmust, különösen olyanoknál, akik nem kávéznak, illetve isznak energiaitalt mindennap. Ha tudjuk, hogy mérésre megyünk, mindenképpen mellőzzük az ilyen italokat.

A kávézás is megemelheti a vérnyomásunkat

Keresztbe tett lábakkal ültünk

Ha keresztbe tesszük a lábunkat, akkor összenyomjuk az ereket, így felsőtestünkbe több vér áramlik, ami mérésnél szintén eredményezhet magasabb értékeket. Ilyenkor lábaink legyenek a talajon, karjainkat pedig nyugtassuk az asztalon, illetve a szék karfáján.

Hideg van a szobában

Alacsony hőmérséklet esetén a bőr felszínéhez közeli vérerek a törzsünk felé irányítják a vért, hogy segítsenek melegen tartani a létfontosságú szerveket - fontos, hogy ha vérnyomást méretünk, ne fázzunk. Ha túl hideg van, várakozás közben hagyjuk magunkon a kabátunkat.

