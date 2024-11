Erős szívdobogásérzés: lehet lelki eredetű?

Amikor valakiben hirtelen tudatosodik a szívverése, mert erős szívdobogást érez, könnyen megijedhet, hiszen általában nem vagyunk tudatában ennek az akaratunktól független működésnek. Az erős, esetleg gyors, kihagyó vagy bedobbanó szívverés neve palpitáció. Kellemetlen lehet, de általában ártalmatlan. A palpitáció jellemzően néhány másodpercig, percig tart, bár ritkán tovább is érezhetjük a rendetlenkedő szívverést – írja lapunkhoz eljuttatott közleményében a Kardioközpont.

A palpitáció kellemetlen, de a legtöbbször ártalmatlan panasz. Fotó: Getty Images

„Sokszor éppen azért lehet tudatában valaki a szerinte rendellenes szívverésének, mert figyel rá. Ugyanakkor előfordulhat, hogy az erős szívverés hátterében stressz, valamint bizonyos anyagok, főként alkohol, nikotin vagy koffein fogyasztása áll. Ugyancsak okozhat erős szívdobogásérzést a túl intenzív testmozgás, az erős izzadás (az elektrolitveszteség miatt), de vannak bizonyos betegségek, állapotok is, amelyeknek érdemes utánajárni” – hangsúlyozza dr. Bőhm Tamás, a Kardioközpont belgyógyásza, kardiológus. Hozzáteszi, az elsőként felmerülő lehetőségek közé tartozik a vérszegénység, a pajzsmirigy-túlműködés és nem ritkán olyan pszichés betegségek, mint a szorongásos zavarok, végezetül a szívritmuszavarok.

Milyen jelek utalhatnak a szorongásos zavarra?

Aki kezeletlen stressz vagy szorongás miatt érez palpitációt, általában más tüneteket is tapasztal. A szorongás ugyanis nemcsak a szívben indíthat be folyamatokat, de jelentkezhet e mellett gyors, felületes légvétel, izzadás, izomfeszülés, remegés, kimerültség, esetleg emésztőszervi tünetek, például hasmenés is. Ráadásul a szorongó ember egyfajta hipervigilanciát él át, vagyis egy olyan felfokozottan éber állapotot, amikor a többi között a testi érzéseit is mintegy felnagyítva érzékeli. Ha ezek a tünetek nem múlnak el néhány perc alatt, vagy nagyon sűrűn jelentkeznek és már a mindennapi tevékenységre is kihatnak, érdemes pszichiáteri, pszichológusi segítséget kérni.

Szükség lehet kardiológiai kivizsgálásra is

A palpitáció kifejezés nemcsak a szívdobogás gyorsaságára utalhat, hanem megjelenhet egyfajta lebegő érzés is mellkasban. Mintha pillangók repkednének benne. Az is jellemző, hogy szabálytalannak tűnik a szívverés, felgyorsul vagy lelassul, esetleg egy-két másodpercig ki is marad. Tipikusnak mondható az az érzés is, hogy a szív olyan erősen ver, hogy még a fülünkben is érezhető, hallható.

„Amennyiben kifejezetten a szívműködésre koncentrálódnak a tünetek, kardiológiai kivizsgálás ajánlott, hiszen ilyen tünetek utalhatnak például szívritmuszavarra, szívizomgyulladásra, strukturális szívbetegségekre is, illetve felmerülhet a pajzsmirigybetegségek gyanúja is, amivel endokrinológushoz kell fordulni. Minél előbb orvosi kivizsgálásra van szükség, ha mellkasi fájdalom, légszomj, zavartság mutatkozik, ha ödémák jelennek meg a végtagokon” – mondja dr. Bőhm Tamás. „Ahhoz, hogy kiderüljön, kardiológiai oka van-e a palpitációnak, a szakorvos az alapos kikérdezés és alapvető vizsgálatok elvégzése után számos diagnosztikai és eszközös vizsgálatot is elrendelhet. Nagyon fontos lehet egy célzott laborvizsgálat, a nyugalmi EKG, megfelelő indikációval a terheléses EKG és/vagy az akár 7 napos Holter EKG, továbbá a szívultrahang. Mindezeken kívül további speciális vizsgálatokra is szükség lehet, amelyekről az eredmények ismeretében a kardiológus dönthet.”