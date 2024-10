Azt hitte, a heringtől ég a gyomra, de szívrohama volt

A Wisconsinban élő Tony és Katie lányuk, Betsy tizenharmadik születésnapja alkalmából szervezett családi kirándulást Hollandiába idén májusban. Az első napokban rögtön megnézték Amszterdam híres csatornáit, ellátogattak Anne Frank házához, a harmadik napon pedig tettek egy közel 30 kilométeres biciklitúrát is, megcsodálva a környék szélmalmait és festői halászfaluit – számol be történetükről a heart.org, az Amerikai Szív Társaság (AHA) oldala. A vállalati kommunikációval foglalkozó Tony nagyon élvezte a helyi konyha különlegességeit is. Tekerés után például egy halas szendvicset választott magának, benne heringgel, hagymával és savanyú uborkával.

A heringes szendvics kedvelt étel Hollandiában. Fotó: Getty Images

Az ínyencfogást a család szállásán fogyasztotta el jóízűen, nem sokkal később azonban kellemetlen nyomást érzett a mellkasában. Úgy gondolta, minden bizonnyal a hering okozta gyomorégésről lehet szó. Később azonban a diszkomfort lassanként fájdalommá erősödött, sőt, az alsó állkapcsába is kisugárzott, amihez hasonlót soha addig nem tapasztalt. Amikor elmondta Katie-nek, hogy milyen panaszok gyötrik, a felesége is csak annyit mondott, hogy minden bizonnyal a szendvics lesz a bűnös. Tony végül ledőlt pihenni, remélve, hogy attól majd enyhül a fájdalom. Az ágyban fekve aztán egy, az állkapcsát furcsán mozgató nő képe rémlett fel előtte, aki a szívrohamról beszél. Nem tudta, hol látta korábban ezt a nőt, de abban a pillanatban ráébredt, hogy saját magának is infarktusa lehet.

A tűzoltók emelték le a negyedikről

„Talán őrültnek fogsz gondolni, de azt hiszem, szívrohamom van. Hívd a 911-et” – szólt azonnal Tony a feleségének, aki elsőre valóban ostoba tréfának gondolta férje kérését. Tony esetében ugyanis minimálisnak hitték a hasonló szívproblémák veszélyét. Az 51 éves férfi jó egészségi állapotnak örvendett, csupán heti három-négy napon kellett dolgoznia, egészségesen táplálkozott, illetve a múltban aktívan sportolt, fiatalon még az egyetemi amerikaifutball-csapatba is bekerült. Párja hitetlenkedését látva mégis a fejét rázta, jelezve, hogy nem viccel. Katie tehát gyorsan utánanézett a helyi segélyhívó számának, amely – akárcsak Magyarországon – Hollandiában is a 112. Tárcsázta, a mentásirányító pedig tökéletes angol nyelvhasználattal felvette a beteg adatait, majd rögtön mentőt küldött hozzá.

A helyszínen végzett EKG-vizsgálat igazolta Tony félelmét. Akadt azonban némi akadály: a szállás szűk lépcsőin nem tudták felvinni hozzá a hordágyat. Ezért aztán a tűzoltókat is riasztani kellett, akik létrával, egy speciális hordágyon emelték le a férfit a negyedik emeletről az ablakon keresztül. Tony tudta, hogy minden perc számít a túlélése szempontjából, de nyugodt maradt, mert úgy érezte, idejében sikerült cselekedniük. Még arra is volt lélekjelenléte, hogy megkérje Katie-t, készítsen egy fényképet a tűzoltóautóról, megörökítve a drámai kimenekítését, amely később remélhetőleg nem lesz több egy jó sztorinál a család életében. A mentőautóban Katie hátul ült a férje mellett, míg a lányuk az anyósülésen foglalt helyet. A sofőr rutinosan igyekezett elterelni Betsy figyelmét apja helyzetéről, és út közben az iskoláról és az otthoni életükről beszélgetett vele.

A kórházban Tonyn szívkatéterezést hajtottak végre. Az orvos egy katétert vezetett fel a csuklójából a szívéig, megtisztítva egy kisebb artériát. A beteg ellátása közben azonban kiderült, hogy a szívét ellátó erek közül három nagy artériában is elzáródások vannak. Kezelőorvosa így arról tájékoztatta a férfit, hogy valószínűleg háromszoros koszorúérműtétet, avagy bypasst kell majd nála elvégezni. Az operációt ugyanakkor később otthon, az Egyesült Államokban is meg lehet csinálni, nincs szükség azonnali beavatkozásra, mert nem áll fenn egy újabb azonnali szívroham kockázata.

Elizabeth Banks segítette a felismerésben

A hollandiai kórházban lábadozva Tonynak eszébe jutott, ki volt az a nő, akinek az arca felsejlett előtte, amikor ledőlt pihenni a szálláson. Elizabeth Banks színésznőt látta, aki az AHA egy 2012-ben kiadott tájékoztató kisfilmjében szerepelt. A felvételen Banks egy dolgozó anyát játszik, aki éppen akkor kap szívrohamot, amikor a gyerekekkel készül elindulni a reggeli hajtásban az iskolába. Tony egy marketingkonferencián látta előző ősszel a kisfilmet, ahol Banks maga is jelen volt, és arról beszélt, büszke a videóra, amely a szívinfarktus nőknél jelentkező tüneteit mutatja be, mivel azok különbözhetnek a férfiak tüneteitől. Nyilván nem Tony volt a kisfilm elsődleges célcsoportja, de innen emlékezett arra, hogy az állkapocsfájdalom is gyanút keltő panasz lehet.

Három nap elteltével a férfi elhagyhatta a kórházat, de a vonatkozó előírások miatt arra még várnia kellett pár napot, hogy újra repülőre szállhasson. Lányukat hazaküldték a család egy barátjához, Katie-vel pedig folytatták a nyaralást, bár ezúttal már sokkal óvatosabban, lassabb tempóban. Így is el tudtak azonban látogatni Hágába és láthatták Johannes Vermeer Leány gyöngy fülbevalóval című 17. századi olajfestményét. A biztonság kedvéért ugyanakkor Tony már nem evett több heringet.

Kilenc nappal a szívroham után a pár repülőre szállt hazafelé, az Egyesült Államokban pedig Tony több orvossal is konzultált. Augusztusban négyszeres bypassműtéten esett át. Azóta lábadozik, közben naponta négyszer jár ki sétálni, valamint egyszerű nyújtó és saját testsúlyos izomerősítő gyakorlatokat végez. A család a korábban is egészséges étrendjét megújítva növényi alapú táplálkozásra váltott, különös figyelmet fordítva a családfő telítettzsírsav- és sófogyasztására. A legújabb laborvizsgálatok tanúsága szerint az étrendi módosítások és a gyógyszeres kezelés együttes hatása nyomán javultak Tony koleszterinértékei. Az esetből megtanult továbbá egy fontos tényt: a szívbetegségek öröklődhetnek a családon belül. A férfi egyik nagyapja ugyanis szívrohamban halt meg évtizedekkel korábban.