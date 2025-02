Mellkasi fájdalom: egy ok, amire nem gondolnánk

A mellkastájékon jelentkező fájdalom esetén sokan egyből a legrosszabbra gondolnak, és szívinfarktusra gyanakodnak. Habár valóban jelezhet efféle betegséget is, a mellkas tájékán tapasztalt szorító, égő érzés egy gyakoribb probléma, a reflux egyik tünete lehet. A Medical News Today cikke összefoglalta, hogyan lehet a két állapotot könnyebben elkülöníteni. Persze fontos már az elején leszögezni: súlyos, akár életveszélyes állapotot is jelezhet az erős mellkasi fájdalom, amellyel mindenképpen javasolt mielőbb felkeresni egy orvost. De lássuk, mi is pontosan a reflux, és miért jelentkezhet a hatására ez az ijesztő tünet?

A reflux hátterében a nyelőcső alsó szakaszán elhelyezkedő záróizom hibás működése áll. Ez az izom normális esetben csak a nyelőcső felől érkező étel áthaladásakor nyílik ki, reflux esetén viszont hasűri nyomás hatására alulról is átengedi az elfogyasztott tartalmat. Emiatt különböző emésztőnedvek és gyomorsav is visszaáramolhat a nyelőcsőbe, amelyek irritálják a nyálkahártyát és többféle kellemetlen tünetet eredményeznek. A sav visszaáramlása égő, fájdalmas érzést válthat ki a mellkasi régióban.

Számos ok állhat a mellkasi fájdalom hátterében. Fotó: Getty Images

A gyomorégés és a szívroham tünetei nagyon hasonlóak egymáshoz, ráadásul gyakran ugyanazokat érintik (idősebbeket, túlsúllyal küzdőket stb.). Az is előfordulhat, hogy a gyomorégés és a szívroham egyszerre jelentkezik, ilyenkor csak szakorvosi vizsgálat és pontos műszerek segítségével állapítható meg, hogy mennyire van veszélyben az illető. Általánosságban az alábbi panaszok segíthetnek elkülöníteni a két állapotot.

Jelek, hogy a mellkasi fájdalom hátterében szívproblémák állnak:

légszomj;

szabálytalan szívverés;

szédülés;

zsibbadás;

fájdalom vagy kellemetlen érzés a test más részein, például a karokban, nyakban, állkapocsban, vállban és hátban.

Tünetek, amelyek arra utalnak, hogy a mellkasi fájdalmat gyomorégés, reflux okozza:

torokfájás vagy nyelési nehézségek;

puffadás;

böfögés vagy csuklás;

rossz lehelet;

torokfájás;

kellemetlen, savanykás íz a szájban.

Gyomorégés állhat a hátterében például akkor is, ha a fájdalom evés után jelentkezik, illetve ha a hátunkon fekszünk. A tünetek gyorsan elmúlnak, ha savlekötőt veszünk be. Az orvosok ilyen esetben általában speciális diétát és savcsökkentő gyógyszereket szoktak javasolni, de a kezelés fontos része az életmódváltás, és az étrendre való fokozott odafigyelés is.