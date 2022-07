A gyenge vérkeringés 8 jele

A gyenge vérkeringés általában cukorbetegség, túlsúly ,magas vérnyomás vagy az artériák átmérőjét jelentősen szűkítő dohányzás következtében alakul ki. Fontos, hogy mielőbb felismerjük a problémát – lehetőleg már az első jeleknél –, mert ha nem veszünk róla tudomást, szív-, agy- és veseproblémákat is okozhat. Az alábbi jelekre mindenképp érdemes odafigyelni, és ha ezeket tapasztaljuk, szakemberhez fordulni.

Zsibbadás

A gyenge véráramlás miatt gyakran érezhetünk zsibbadást, bizsergést a végtagjainkban.

Csökkenő védekezőképesség

A vér nem szállít megfelelő mennyiségű vitamint és ásványi anyagot, ezért csökken a szervezet védekezőképessége.

A rossz vérkeringés komoly problémákat okozhat. Fotó: getty Images

Menstruációs és libidó problémák

Szabálytalan menstruációs ciklushoz, termékenységi problémákhoz is vezethet, mint például a libidó gyengülése vagy elvesztése.

Emésztési gondok

Étvágytalanságot, emésztési problémákat is okozhat a gyenge keringés, ezeket többnyire a vérerek falán lerakódott zsíros anyagok okozzák.

Feldagadt láb

Lábdagadás és fekélyesedés alakulhat ki a lábakon, elsősorban a térdek és a bokák körül.

Fájó végtagok

Hideg, fájó kezek és lábak is jelezhetik a gyenge keringést.

Visszerek

Visszerek jelenhetnek meg a lábakon, melyek fájdalommal, lábdagadással, feszülő vagy viszkető érzéssel társulva hívhatják fel a figyelmet a keringési problémákra.

Fáradtság és karikás szemek

Ha akadozik a szervezetben az oxigénben gazdag vér keringése, az izomfáradtsághoz és hosszabb ideig tartó gyógyuláshoz vezet. A szemek alatti karikák is utalhatnak gyenge véráramlásra. Ezen kívül nem árt odafigyelni a haj és a körmök állapotára is, mert ezek elgyengülése töredezése, vagy növekedésük lelassulása is jelezheti a vérkeringés gyengeségét.