70 felett ez a vitamin a legfontosabb – hosszabb életet és egészségesebb érrendszert eredményezhet

Perl Kitti
Az idősek egészsége érdekében különösen fontos a D- és a B12‑vitamin pótlása. Ám van még egy ezeknél is fontosabb vitamin, amelynek szükségességéről jóval kevesebben tudnak.

K-vitamin egy gyakran mellőzött tápanyag – figyelmeztetett friss infovideójában az nlc.hu. A The American Journal of Clinical Nutrition 2020. júniusi számában közzétett tanulmányra hivatkozva azt írták, hogy az idősebb felnőttek alacsony K-vitamin-szintje megnövelheti a korai halálozás kockázatát.

idős férfi vitamint adagol magának
A K-vitamin egy gyakran mellőzött tápanyag. Fotó: Getty Images

A K-vitamin ereje

Az említett tanulmány elkészítéséhez a kutatók 4 ezer alanyt vizsgáltak meg, akik 54 és 76 év közöttiek voltak. A vizsgálat kezdetén egyik résztvevő sem szenvedett szívbetegségben. Mint kiderült, a legalacsonyabb volt a K-vitamin-szinttel rendelkezők 19 százalékkel nagyobb valószínűséggel haltak meg a 13 éves vizsgálati időszak alatt, mint a K-vitaminnal megfelelően ellátott alanyok.

A K-vitamin így védi az egészséget

Azt egyelőre nem tudni pontosan, hogyan függ össze az alacsony K-vitamin-szint és a magasabb halálozási arány. Ismert azonban, hogy a K-vitamin segít a kalcium artériákban való lerakódásának – és így a csökkent véráramlás kialakulásának – megelőzésében.

Az alacsony K-vitamin-szintet emellett összefüggésbe hozták már az osteoarthritis (ízületi kopás) magasabb kockázatával. „Ez az állapot rontja a mozgásképességet és növeli az esések számát, amelyek szintén hozzájárulhatnak a korai halálozáshoz” – magyarázták a cikkben.

időskor idősek k-vitamin vitaminszükséglet egészséges időskor K-vitamin-hiány K-vitamin-pótlás idősek egészsége
