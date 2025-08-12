70 felett ez a vitamin a legfontosabb – hosszabb életet és egészségesebb érrendszert eredményezhet

„A K-vitamin egy gyakran mellőzött tápanyag” – figyelmeztetett friss infovideójában az nlc.hu. A The American Journal of Clinical Nutrition 2020. júniusi számában közzétett tanulmányra hivatkozva azt írták, hogy az idősebb felnőttek alacsony K-vitamin-szintje megnövelheti a korai halálozás kockázatát.

A K-vitamin egy gyakran mellőzött tápanyag. Fotó: Getty Images

A K-vitamin ereje

Az említett tanulmány elkészítéséhez a kutatók 4 ezer alanyt vizsgáltak meg, akik 54 és 76 év közöttiek voltak. A vizsgálat kezdetén egyik résztvevő sem szenvedett szívbetegségben. Mint kiderült, a legalacsonyabb volt a K-vitamin-szinttel rendelkezők 19 százalékkel nagyobb valószínűséggel haltak meg a 13 éves vizsgálati időszak alatt, mint a K-vitaminnal megfelelően ellátott alanyok.

A K-vitamin így védi az egészséget

Azt egyelőre nem tudni pontosan, hogyan függ össze az alacsony K-vitamin-szint és a magasabb halálozási arány. Ismert azonban, hogy a K-vitamin segít a kalcium artériákban való lerakódásának – és így a csökkent véráramlás kialakulásának – megelőzésében.

Az alacsony K-vitamin-szintet emellett összefüggésbe hozták már az osteoarthritis (ízületi kopás) magasabb kockázatával. „Ez az állapot rontja a mozgásképességet és növeli az esések számát, amelyek szintén hozzájárulhatnak a korai halálozáshoz” – magyarázták a cikkben.