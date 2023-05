Te tudod, mit jelent a tojásokon a jelölés? Mutatjuk

Kezdetben erősen felhős lesz az ég, néhol eső is lehet, majd a napsütés mellett a képződő gomolyfelhőkből elszórtan lehet zápor, zivatar. Élénk lesz a keleti a szél, 18, 26 fokos maximumhőmérsékleteket mérhetünk. Vasérnap hajnalban még kettősfront hat a szervezetre, ezért fejfájás és görcsös panaszok is jelentkezhetnek. Napközben a párás időben gyakori lehet a nehézlégzés, a légszomj és a rosszullét, zivatarok idején romolhat az asztmások állapota. Emésztési és gyulladásos panaszok is felléphetnek. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás gyengén emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások: