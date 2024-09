Sok gyerek ezek miatt kerül a sürgősségire

Milyen betegséggel jártál már gyermekeddel sürgősségi osztályon? – tette fel a kérdést Facebook-követőinek a Bethesda Gyermekkórház. Mutatjuk, milyen válaszok érkeztek.

Vizeletelakadások, vesehomok, gyógyszermérgezés, Lyme-kór és lázgörcs esetén is érdemes mielőbb elindulni a kórházba! Fotó (illusztráció): Getty Images

Sérülések, kiszáradás, tüdőgyulladás

A gyermekkórház bejegyzéséhez rövid időn belül több tucatnyi hozzászólást jött. A kommentek arról árulkodnak, hogy a legtöbb gyerkőc valamilyen sérüléssel – például sportsérüléssel, könyökficammal vagy égési sérüléssel – kerül a sürgősségire. De többen írták például a fejsérülést és az agyrázkódást is.

„Agyrázkódás a 4. szülinapjának estéjén. Ugrált az ágyon, azt hitte, még tart az ágy, de nem” – fogalmazott az egyik szülő. „2003-ban egy súlyos autóbalesetünk volt, az egyik Kisfiam ide került az intenzívosztályra! Hálás vagyok a mai napig ott dolgozóknak, amit a kisfiamért tettek!” – írta egy másik hozzászóló.

Sokan számoltak be súlyos légúti fertőzésekről – például Covidról és RSV-ről –, valamint tüdőgyulladásról is. Az egyik kommentelő például Pneumococcus és RSV okozta tüdőgyulladással is vitte már a sürgősségire a gyermekeit. De legalább ilyen gyakori a kiszáradás is. Az egyik szülőnek mindkét gyermekét kétszer is vinnie kellett a kórházba rota vírus miatti kiszáradással.

Campylobacter miatti kiszáradás... A telefonba csak annyit mondtak, hogy ügyelet, most” – emlékezett vissza egy másik anya.

Vakbélprobléma, vesehomok, kruppos roham

Több hozzászóló gyermeke került már a sürgősségire vakbélproblémákkal – például gyulladással vagy lyukadással –; de vizeletelakadások, vesehomok, gyógyszermérgezés Lyme-kór és lázgörcs miatt is rohantak már az osztályra csemetéjükkel az aggódó szülők.

Kruppos roham. 2020. február. Éjjel fél 3-kor értünk be. Azóta is hálás vagyok a Bethesda csapatának” – olvasható az egyik hozzászólásban.