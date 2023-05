Komoly bajt okozhat a hüvelysüllyedés

A kismedencei szervek megtámasztását és megfelelő pozícióban tartását a medencefenék és a gátizomzat biztosítja. A kor előrehaladtával, illetve bizonyos sérülések miatt azonban ez az izomzat a női testben gyengülni kezd, és kevésbé tudja ellátni a feladatát. A hüvely és húgyhólyag, valamint a hüvely és végbél közötti kötőszövet is kitágulhat, illetve a méh is a hüvelycsatornába süllyedhet. A kismedencei szervek ilyen elmozdulása számos tünetet okozhat a fájdalomtól, idegentest-érzéstől a vizelettartási zavarokon át a szexuális élet során tapasztalt kellemetlenségekig.

PANASZOK ESETÉN FONTOS MIHAMARABB ORVOSHOZ FORDULNI. FOTÓ: GETTY IMAGES

Szerencsére a panaszok már kezelhetőek, sőt fontos is orvoshoz fordulni velük, így megelőzve a folyamat további romlását. Egyre nagyobb gondot jelent a változókorral fellépő ösztrogén hormon szint csökkenés okozta kötőszöveti gyengeség kialakulása. Dr. Regényi Péter hangsúlyozta: a kezelést befolyásolja az is, hogy pontosan mely szövetek, és milyen mértékben károsodtak, vagy gyengültek meg. Amennyiben a hüvely és a húgyhólyag közötti kötőszövetben észlelhető a gyengülés, hólyagsérvről beszélhetünk, hogyha pedig a hüvely és végbél között alakult ki probléma, úgy végbélsérvet diagnosztizálhat az orvos. Méhsüllyedésről akkor beszélhetünk, ha a méh a hüvelycsatorna irányába ereszkedik meg. Ennek több fokozata is van. Korai stádiumban a méhnyak a hüvelybe süllyed, súlyosabb esetben pedig már azon kívül is mutatkozik. Kialakulásához a hüvelyi szülés során elszenvedett tágító hatás, illetve genetikai hajlam is hozzájárulhat. Legnagyobb arányban azonban a változókor során csökkenő ösztrogénszint eredményeképp lazulnak meg a szövetek. Korai stádiumban a méh süllyedése általában nem jár látványos panaszokkal, sok esetben például egy nőgyógyászati szűrés során derül fény a problémára. A szakember szerint fontos azonban a korai kezelés, idővel ugyanis a probléma csak fokozódik, ami miatt az vizelettartási zavar, illetve az intim régióban tapasztalt fájdalmak is egyre gyakoribb problémát okozhatnak, és többek között az intim együttlétek is kellemetlenné válhatnak miattuk. A kötőszöveti gyengeség kompenzálására korábban egy speciális hálót ültettek be, ez azonban többeknél okozott nem kívánt szövődményeket, ezért USA-ban és Ausztráliában már nem tartozik az javasolt megoldások közé.

Sokak számára még mindig tabutémának számít, pedig az átlagosnál nagyobb kisajkak gyakori szégyenérzetet és önértékelési zavart válthatnak ki a nőkből. Dr. Regényi Péter szülész-nőgyógyász foglalta össze, kinek érdemes orvoshoz fordulni ezzel a problémával, illetve hogy mit kell tudni a lézeres kisajakplasztikáról.

„A hüvelyfal süllyedését a ProlapLase nevű eljárással tudjuk kezelni, amit egy egyedi, Neodymium-lézeres (Nd:YAG) kezeléssel egészítünk ki, egy saját fejlesztésű adapternek köszönhetően. Segítségével 20-szor mélyebb hatást tudunk gyakorolni a szövetekre, a hüvelyfalak sérülése nélkül” – beszélt a kezelés módjairól a szülész-nőgyógyász. A lézeres eljárás hatására az érintett szövetek megvastagodnak és megerősödnek, ismét megfelelő tartást biztosítva a kismedencei szerveknek. A kezelésnek köszönhetően a hüvelyfalak visszafiatalodnak, illetve javul a keringésük, oxigén- és tápanyag- ellátásuk.

Dr. Regényi Péter szerint az 1-es és 2-es fokú hólyag- és végbélsérvek esetén önmagában a lézeres kezelés is elég, a hüvelyfal nagyfokú süllyedése esetén azonban lézer kezelésekkel megerősített hüvelyfalon elvégzett hüvelyplasztikára is szükség lehet a megfelelő hatás eléréséhez. A medence fenék és ezzel a méh süllyedése esetén a lézeres előkezelés után alternatív, szerv megőrző megoldásként a laparoszkópos méhfelfüggesztés is alkalmazható. Mivel a hormonális változások miatt a kötőszöveti gyengeség idővel kiújulhat, a szülész-nőgyógyász szerint javasolt évente elvégezni egyállapotfenntartó kezelést.

A fent ismertetett új kombinált kezelési módszer alkalmazása idegen anyag beültetése nélküli megoldást ígér az erre rászorulóknak.

