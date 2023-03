Itt alakul át áprilisban az ügyeleti rendszer

Újabb megyében alakul át az ügyeleti rendszer: ezúttal Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vezetik be az új, egységes alapellátási ügyeleti rendszer. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetőjének közlése szerint péntekig már legalább száz orvos jelentkezett ügyeletre a miskolci központban. Ahol arra szükség lesz, a még hiányzó háziorvosokat átmenetileg és jogszerűen más orvosok, illetve mentőtisztek helyettesítik majd, de a betegellátás kezdettől fogva mindenhol biztosított lesz.

Áprilistól itt is a 1830-at kell hívni

Szombattól tehát már ebben a megyében is a 1830 lesz az ügyelet központi telefonszáma – a felnőttek és a gyermekek esetében is. Ennek hívásával a beteg szakszerű tanácsot kap, szükség esetén pedig a tartózkodási helyére ügyeleti autót, vagy életveszély esetén mentőt küldenek, bármely településen is tartózkodjon az ellátásra szoruló. A telefonszám hétköznap 16 óra és másnap reggel 8 óra között, míg szombaton, vasárnap és ünnepnapon egész nap hívható. Az új ügyeleti rendszer felépítésének és működésének részleteitől itt olvashatsz.

Vegyes ügyeletek is lesznek

Jó tudni továbbá, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye tíz pontján úgynevezett vegyes ügyeletek fognak majd működni, itt tehát felnőtteket és gyermekeket egyaránt ellátnak majd. Azok, akik személyesen keresnék fel az ügyeletet, a megye nyolc pontján éjszaka és hétvégén is megtehetik azt. Gyermekek számára pedig a járási ügyeleti pontok mellett a kórházi központi gyermekügyelet is rendelkezésre áll.

Mint ismert, elsőként Hajdú-Bihar megyében változott meg az ügyeleti rendszer – itt február 1-jétől lépett életbe a változás. Március 1-jétől pedig újabb két megyére – Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére – terjesztették ki az új, egységes rendszert. A cél az, hogy jövő év elejére – Budapest kivételével – az egész országban az Országos Mentőszolgálattal együtt üzemeltetett ügyeleti rendszer működjön.

