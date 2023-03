Ebben a megyében is megváltozik az ügyeleti rendszer

Áprilisban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében folytatódik az új ügyeleti rendszer bevezetése. A Népszava információi szerint ez lesz a következő országrész, amelyben átveszi az ügyeleti ellátás szervezését és irányítását az Országos Mentőszolgálat.

Nagy változások jönnek

Ahogy már korábban beszámoltunk róla, az új ügyeleti rendszer mindenki életében jelentős változást jelent, de a kisgyermekes családok számára különösen nagy lesz a különbség a régi és az új rendszer között. Hiszen korábban a járási székhelyeken is volt hétvégente gyermekorvosi ügyelet, de ez az új ügyeleti rendszer miatt már megszűnt azokban a megyékben, ahol életbe lépett a változás. Az érintett járási székhelyeken így ezentúl már csak vegyes körzeti – tehát felnőtteket és gyerekeket egyaránt ellátó – ügyeletet biztosítanak, kifejezetten gyermekszakorvosi ügyelet pedig csak a megyeszékhelyeken van. Ezt egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei házi gyermekorvos úgy kommentálta, „olyanok is fognak ügyelni, akik életükben nem láttak még beteg gyereket, legfeljebb a sajátjukat”.

Ugyanez lesz a helyzet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is. Az új ügyeleti rendszer áprilisi bevezetése után itt is csak egyetlen gyermekügyeleti pont marad: Miskolcon, a megyei kórházban. Vagyis ide kell majd vinni hétköznap 16 és 22 óra között, illetve hétvégén 8 és 22 óra között a beteg gyerekeket, még a megye legtávolabbi pontjáról is – mutatott rá a Népszava cikke.

Eddig sem volt fényes a helyzet

Az előzetes tervek alapján a megye 14 településén megszűnne a háziorvosi ügyelet: Abaújszántón, Borsodnádasdon, Csokvaományon, Emődön, Felsőzsolcán, Gesztelyen, Múcsonyon, Nyékládházán, Pálházán, Rudabányán, Sajószentpéteren, Szirmabesenyőn, Szendrőn és Tiszalúcon. 10 településen – Miskolcon, Ózdon, Kazincbarcikán, Mezőkövesden, Tiszaújvárosban, Encsen, Szerencsen, Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon és Edelényben – pedig marad ugyan a háziorvosi ügyelet, este 10 után viszont a sárospataki szakrendelő és az edelényi kórház ügyeleti pontja már nem fog üzemelni.

Ezek alapján nehéz megítélni, hogy az új rendszer vajon mennyire könnyíti meg a borsodi lakosok helyzetét. Ebben a megyében ugyanis már eleve üres az alapellátási körzetek majdnem hatoda, azon belül is a vegyes praxisok több mint negyede, valamint a gyermekorvosi körzetek hetede betöltetlen. A lakosság egy részének tehát még csak saját háziorvosa sincs – az látja el őket, aki éppen tudja.

Ez még csak a kezdet

Mint ismert, elsőként Hajdú-Bihar megyében változott meg az ügyeleti rendszer – itt február 1-jétől lépett életbe a változás. Március 1-jétől pedig újabb két megyére – Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére – terjesztették ki az új, egységes rendszert. A cél az, hogy jövő év elejére – Budapest kivételével – az egész országban az Országos Mentőszolgálattal együtt üzemeltetett ügyeleti rendszer működjön.

Ennek eredménye a Népszava szerint az lesz, hogy a lakosság által most még elérhető ügyeleti pontok mintegy harmada megszűnik, és a 81 járáson összes 102 ügyeleti központ lesz elérhető. „Lesz ugyanakkor olyan járás, ahol nem lesz ügyeleti pont. Több megyében a mostani csaknem tucatnyi orvosi ügyeletből legfeljebb 3-4 maradna. Ám ahol maradna ilyen, ott az adott járás háziorvosai, saját asszisztenseikkel is fogadhatnák a betegeket” – olvasható a cikkben.

