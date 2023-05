Civilizációs betegséggé vált a rejtélyes nyakfájdalom

Az ülő, általában monitor előtt végzett munka már eleve számos egészségügyi problémát előidézhet, a napi több órányi mobilozás azonban tovább súlyosbítja a bajt. A legtöbb ember ugyanis felvesz egy jellegzetes, görnyedő testtartást, amikor ülve telefonozik, ez a póz pedig komoly nyakfájdalomhoz vezethet – hívta fel a figyelmet a Pénzcentrum cikke.

Ilyen pózban töltünk el akár órákat is

A legnagyobb probléma, hogy a legtöbben nem az arcuk előtt, függőlegesen tartják a mobiltelefont, miközben használják, hanem a térdükön pihentetett kezükben fogják az eszközt. Így a nyakat behajlítva, a fejet előre ejtve nézik a lent lévő képernyőt. Ilyenkor az áll igen közel van a mellkashoz, a nyak és a vállak tehát előregörnyednek, tartásuk görcsös lesz.

Ez a testtartás komolyan igénybe veszi a nyakizmokat, és egészségügyi panaszok kialakulásához vezethet. Nem véletlen, hogy manapság egyre többen küzdenek makacs nyakfájással – és bár sokan rögtön arra gondolnak, hogy csak elfeküdték a nyakukat alvás közben, valójában a legtöbb esetben a mobilozás áll a háttérben.

Ezért (is) veszélyes a telefonunk

Súlyos következményekkel kell számolni

Ahogy a Cleveland Clinic cikkében is kiemelik a szakértők, a nyakizmok alapvetően akkor bírják el rendesen a fejet, ha azt függőleges helyzetben tartjuk. Így ezen izmok terhelése minden egyes centiméter előrebillenéssel megduplázódik. Amikor tehát hosszú ideig lefelé nézünk a telefonunkra, az nagyjából 5-6-szoros terhelést ró a nyakizmokra.

Azonban nem az izomfájdalom az egyetlen negatív következménye a rossz tartásnak. Ez a rendellenes póz korlátozza a tüdőkapacitást, az oxigénhiány pedig keményebb munkára kényszeríti a szívet.

Erre figyelj, hogy csökkentsd a kockázatot

Ha szeretnéd megelőzni a fentebb említett problémákat, akkor érdemes megfogadnod a szakértők alábbi tanácsait.

Húzd ki magad mobilozás közben! Figyelj a váll és a nyak helyes tartására!

Ha előrehajolsz, azt ne görnyedve, hanem egyenes háttal tedd!

Tekintetedet ne lefelé, hanem előre szegezd!

Az álladat ne közelítsd a mellkasodhoz!

A telefon képernyője szemmagasságban legyen!

Ne legyél sokáig olyan pózban, amelyben folyamatosan feszülnek az izmaid! Időnként válts testhelyzetet!

Próbáld meg tudatosan csökkenteni a képernyőidődet!

Ha pedig már eleve nyakfájással küzdesz, jobb, ha a hosszas mobilozással nem terheled meg még jobban az izmaidat. Érdemes bevetni gyógykrémeket, de jó hatású lehet a jegelés, a lazító fürdő és a tornáztatás is. De ha a fájdalom minden praktika ellenére is tartósan fennáll, vagy esetleg egyre rosszabb, akkor inkább fordulj orvoshoz. A háttérben ugyanis komolyabb gond is állhat.

