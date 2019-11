Betegségeket okoz a túl meleg lakás

Alapvetően befolyásolhatja mind az otthoni, mind a munkahelyi tevékenységünk során a teljesítményünket a megfelelő hőmérséklet beállítása. Az egyesült államokbeli Cornell Egyetem munkatársai egy korábbi kutatás során éppen az ideális kondíciókat keresték, és végül azt tapasztalták, tesztalanyaik 25 Celsius fokos, vagy annál legfeljebb egy kevéssel hűvösebb környezetben voltak a legproduktívabbak, illetve vétették a legkevesebb hibát.

Bár a csoportot csupán egy biztosítási cég néhány alkalmazottja alkotta, így ez a kutatás önmagában nem döntő erejű, azonban arra képes volt rámutatni, mennyire fontos szerepet játszik a hőmérséklet az emberi szervezet funkcióinak működésében.

Kipihenten ébredni

Különösen akkor igaz ez, ha megvizsgáljuk, miként hat mindez az alvásra. Kutatások is az bizonyítják, hogy a nyugodt éjszaka extrém fontos része az egészség megőrzésének. Márpedig éppen a hőmérséklet az egyik tényező, amely miatt nehezen alszunk el, többször felébredünk és nem tudunk visszafeküdni, vagy általában véve zaklatott lesz a teljes alvási időnk.

Problémákat okozhat, ha túl melegben alszunk. Fotó: iStock

Abban a szakértők is egyetértenek, hogy a túl hideg és túl meleg környezet egyaránt okozhat zavarokat. Ennek az az oka, hogy az emberi szervezet - természetes állapotában - alacsonyabb maghőmérsékletre áll be a pihenés során, majd az alvási ciklus végére emelkedik vissza, jelezve ezáltal a testnek is, hogy ideje felkelni. Ennek a folyamatnak a zavartalan működését segíthetjük azáltal, ha a megfelelő állásra tekerjük a hőmérséklet-szabályzót. A javasolt érték 18 és 21 Celsius fok között mozog, a pontos szám az intervallumon belül viszont már egyéni ízlés kérdése. Télen persze a gazdasági szempontoktól vezérelve egy kicsit hűvösebbet is beállíthatunk éjszakára a lakásban.

Nem csak a levegő hőmérséklete okozhat gondokat, egy forró zuhany lefekvés előtt szintén káros hatással lehet a pihenésünkre.

Vigyázni kell a picikre!

Különleges helyzet, amikor egy család új taggal bővül. A babaszobákban ajánlott hőmérséklet 20-22 fok körüli, ügyelve mindemellett arra, hogy a csecsemő ne legyen túlöltözve, ne melegedjen túl. Ez utóbbi állapot ugyanis kifejezetten veszélyes, az angol rövidítésével csak SIDS-ként emelgetett bölcsőhalál egyik feltételezett okaként tartják számon. A legszerencsésebb, ha a bébik alváshoz könnyed öltözéket kapnak, a hőmérsékletet pedig állítsuk be úgy, hogy egy szintén lazán felöltözött felnőtt számára éppen komfortos legyen.