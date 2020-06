A lépcsőzés így védi a szívet

Az irodai munkát végzők a nap nagy részét ülve töltik, ezért különösen fontos lenne számukra a rendszeres testmozgás, erre azonban kevesen fordítanak elég időt. Nekik érdemes ezért a napjuk során adódó minden sportlehetőséget kihasználni: kutatók szerint már az is védi a szívünk egészségét, ha a munkahelyünkön a lift helyett a lépcsőt használjuk.

A lépcsőzés alig ismert hatása Nemcsak a vérnyomást csökkenti, hanem erősíti a lábizmokat a lépcsőzés, különösen az ösztrogénhormon hiányában szenvedő klimaxos nőknél, akik hajlamosak a szív-és érrendszeri és izomproblémákra - derítette ki az Észak-amerikai Menopauza Társaság (NAMS) Menopause című folyóiratában közzétett új tanulmány. Kattintson a részletekért!

A lépcsőzés ezért egészséges

Kanadai kutatók eredményei alapján már a rövidebb ideig tartó testmozgás is pozitív hatással lehet az egészségünkre. Nagyon jó gyakorlat például a lépcsőzés, amely az egész testet átmozgatja, és mivel magas intenzitású mozgásformáról van szó, izomerősítő és zsírégető edzésnek is megfelel. A lépcsőzés tehát kiváló kalóriaégető, ráadásul nem is szükséges egy toronyház tetejéig felfutnunk, már egy-két emelet rendszeres megmászása is érezteti a hatását.

A lépcsőzés a szívünk egészségének is jót tesz

A kutatók néhány ülőmunkát végző ember esetében vizsgálták a lépcsőzés egészségre gyakorolt hatásait. A résztvevőknek naponta háromszor kellett megmászniuk háromemeletnyi lépcsőt, 1-4 órás pihenőket tartva az "edzések" között. Mindezt hat héten keresztül, heti három nap kellett elvégezniük, majd egészségi állapotukat és edzettségi szintjüket is összemérték egy kontrollcsoportéval.

A lépcsőzés már néhány hét alatt is javította a dolgozók állóképességét, és jobb lett az úgynevezett kardiorespiratorikus edzettségi állapotuk is - minél jobb a röviden CRF-nek is hívott érték, annál kisebb az esélye bizonyos szívbetegségek kialakulásának. A kutatók ezért azt javasolják, hogy aki csak teheti, liftezés helyett válassza a lépcsőt.

Forrás: EurekAlert!