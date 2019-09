Hormonszervi daganat: ezek a tünetek

2 hormon mindent visz Kevés sokoldalúbb hormon kering bennünk, mint apajzsmirigyáltal termelt hormonok. Gyakorlatilag az összes szervre és sejtre hatással vannak valamilyen formában, nem csoda hát, ha ez a kis pillangó alakú szerv ennyire fontos nekünk. Kattintson tovább!

A Zollinger-Ellison szindróma diagnózisa

A betegség kórlefolyásáról, kezeléséről és gyógyulási esélyeiről Betegségek A-Z-ig rovatunk Zollinger-Ellison szindróma szócikkére kattintva tudhat meg többet.

a hatalmas mértékű gyomorsavtermelés is, aminek következtében fájdalommal járó vizes hasmenés is gyakran jelentkezik. Sokszor utóbbi a betegség legelső jele: általában már azelőtt jelentkezik, hogy a fekélyeket észlelnék.A károsodott gyomor- és bélrendszer felszívódási zavara, valamint az epesavak és a hasnyálmirigy emésztőenzimeinek gyomorsav általi felhígulása és kicsapódása miatt- úgynevezett zsírszéklet - is felléphet. Emellett megfigyelhető a B12-vitamin hiánya is, ami vérszegénységet okozhat.röntgenvizsgálatokra, endoszkópos vizsgálatokra van szükség, amelyek során többszörös, szokatlan lokalizációjú fekélyek, megvastagodott gyomor- és vékonybélredőzet, nagy mennyiségű gyomornedv látható.