Zavarba ejtő tünetekkel járhat a terhesség

Sokan meglepődnek, hogy a terhességgel mennyire megváltozik az életük - és igen, a testük is. Mutatjuk a legfurcsább tüneteket a WebMD gyűjtése alapján.

Fokozott gázképződés

A várandóssággal együtt jár az emésztőrendszer lelassulása, amelynek következtében sok leendő anyuka tapasztal fokozott gázképződést. Ráadásul ezeket a gázokat nem is mindig tudjuk úgy kontrollálni, ahogyan szeretnék - könnyen lehet, hogy akkor csúszik ki egy büfi vagy puki, amikor a legkevésbé számítanánk rá. Ezen a problémán a rendszeres testmozgás segíthet, ez ugyanis hozzájárul megfelelő bélműködéshez. Emellett az étrendre sem árt odafigyelni: fogyasszunk kevesebb babot, karfiolt, brokkolit, aszalt gyümölcsöt és szénsavas üdítőt, illetve a puffadás csökkentése érdekében ajánlott a tejet is mérsékelni.

A fáradékonyság mellett sok kismama küzd puffadással vagy székrekedéssel is. Fotó: iStock

Székrekedés, aranyér

A lelassult bélműködés másik következménye a székrekedés, az erőlködés miatt pedigaranyéris kialakulhat. Ezt sok folyadék és rost fogyasztásával, illetve rendszeres mozgással előzhetjük meg.

Vizelettartási problémák

A terhesség alatti lelki változásokról korábbi cikkünkben olvashat!

A fentieken túl vizeletcsepegés is előfordulhat. Ez akár köhögés, tüsszentés és nevetés hatására is megtörténhet, de a várandósság vége felé - amikor már egy 3-4 kilós baba nyomja a húgyhólyagot - talán már ennyi sem kell hozzá. A kellemetlen helyzetek megelőzése érdekében ajánlott kétóránként vagy még gyakrabban felkeresni a mosdót, de a speciális betétek is segíthetnek átvészelni ezt az időszakot.

Pattanások, szőrösödés

A hormonok változásából adódóan sokaknál jelennek meg pattanások, illetve nem kívánt szőrszálak is, például a mellek, a has vagy az arc területén. Ezek a szálak gyantával vagy csipesszel biztonságosan eltávolíthatók. Lézeres kezelés ilyenkor nem ajánlott.

Egyéb változások

Vannak, akiknek annyira kiélesedik a szaglása, hogy bizonyos ételeket és erős szagú dolgokat nem is bírnak elviselni maguk körül. Egyesek pedig a saját intim illatukat érzik túl erősnek - és alig hiszik el, hogy ezt rajtuk kívül senki sem érzi. De a kismamáknak gyakran az intimitás megélésével is akad nehézségük. Ennek fő oka, hogy a testük változásait kellemetlennek érzik, és úgy gondolják, nem elég vonzók nagy pocakkal - pedig a párjuk valószínűleg így is teljesen odavan értük.