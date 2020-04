Normális, ha terhesen székrekedésem van?

Kiváltó okok

A terhesség alatti székrekedés egyik fő okozója a progeszteronhormon. A progeszteron alapvetően fontos a várandósság sikeres létrejöttéhez, hiszen a méhnyálkahártya ennek segítségével válik alkalmassá, hogy az embriókezdemény megfelelően beágyazódhasson. Ez a hormon azonban a simaizmok ellazításában is részt vesz, ami az emésztési folyamatokra is hatással van. Ennek következtében az étel hosszabb időt tölt a belekben, ami fokozottabb gázképződéshez, valamint puffadáshoz és székrekedéshez is vezethet.

A korai terhességre jellemző hányinger vagy hányás tartósan csökkentheti az étvágyat, ami nem csak rendszertelen székletet, de akár kiszáradást is okozhat. Bár a hányinger többnyire a terhesség előrehaladásával csökken, a növekvő méh akkor már egyre nagyobb terhet helyez az emésztőrendszerre. A bélrendszer megváltozott helyzete többek közt gyomorégést és székrekedést okozhat.

Szintén a kiváltó okok között szerepelhetnek a terhesség alatt gyakran szedett vitaminok és vaskészítmények, valamint a nem megfelelő táplálkozás, folyadékfogyasztás és a mozgáshiány is.

Táplálkozás és folyadékfogyasztás

Terhesség alatt érdemes kerülni a túlzott szénhidrátfogyasztást, valamint a szintén fokozott gázképződést okozó ételeket, ilyen például a káposzta, a bab vagy a hagyma. A várandósság idején még inkább figyelni kell a többször keveset elv betartására, így nem nyelünk annyi levegőt sem az étkezések alatt, valamint a gyomrunknak sem kell egyszerre akkora táplálékmennyiséggel megküzdenie. Ezzel még a gyomorégés tüneteit is csökkenthetjük.

A megfelelő mennyiségben bevitt folyadék kiemelten fontos, de a sok rost, zöldség, gyümölcs, olajos magvak, valamint speciális székletlazító lekvárok is csökkenthetik a székrekedés tüneteit. Segítségünkre lehetnek a terhesség alatt is biztonságosan alkalmazható székletlágyító készítmények is, amelyekkel kíméletes és célzott módon kerülhetjük el például a várandósság idején még inkább megjelenő aranyeres tüneteket.

Mozogjunk rendszeresen!

Bár a várandósság elején a hányinger, később pedig a növekvő testsúly miatti pluszterhelés könnyen elveheti a kedvünket a testmozgástól, fontos, hogy szánjunk rá időt és energiát. Meg kell találni azt a mozgásformát, amely összeegyeztethető az éppen aktuális erőnlétünkkel és állapotunkkal. Lehet ez például az anyagcserénket serkentő rendszeres séta, kismamatorna vagy egy általunk már korábban is űzött sport, amelyet - az orvosunkkal egyeztetve - a várandósság ideje alatt is folytathatunk.

Terhesség alatt is használható székletlágyítók

A béltartalom rendszeres és kiszámítható távozása kiemelten fontos a várandósság alatt. Mivel ebben az időszakban még azaranyérkockázata is megnő, ha a megfelelő táplálkozás és rendszeres testmozgás mellett is szükséges, vegyük igénybe a gyógyszertárban vény nélkül kapható készítmények segítségét. A makrogoltartalmú székletlágyító hatású hashajtók felszívódása annyira elhanyagolható, hogy terhesség és szoptatás idején is biztonságosan alkalmazhatóak. A makrogol az úgynevezett ozmotikus nyomás növelésével tartja vissza a vizet a vastagbélben, így megnő a széklet folyadéktartalma és térfogata, amely elősegíti a megfelelő bélmozgást és megkönnyíti a székelést.