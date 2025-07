Terhesség alatti vérzés: irány a kórház, ha az alábbiakat tapasztaljuk

A várandósság idején jelentkező vérzés ijesztő tünet, és fontos is komolyan venni, hiszen akár súlyos komplikációkat is jelezhet. Az esetek nagy részében ártatlan jelenségről van szó, ami nem veszélyezteti sem a magzat, sem pedig a kismama egészségét, mégis fontos lehhet nőgyógyászhoz fordulni a tünetekkel. Kétségbe viszont ne essünk, a Cleveland Clinic anyaga alapján összefoglaltuk, milyen okok állhatnak a vérzés hátterében.

A terhesség alatti vérzés okai

Mielőtt az okokat vizsgálnánk, fontos azt is tisztázni, hogy pecsételő vérzéssel, vagy tényleges vérzéssel van-e dolgunk. Pecsételő vérzés során néhány csepp élénkpiros, vörös vagy sötét barna vért fedezhetünk csak fel például az alsóneműnkön vagy a vécépapíron törlés után. Amennyiben ennél nagyobb mennyiségű vért tapasztalunk, fontos, hogy mihamarabb orvoshoz forduljunk a tünetekkel.

A várandósság idején jelentkező vérzés ijesztő tünet, és fontos is komolyan venni. Fotó: Getty Images

A pecsételő vérzés alapvetően nem ad okot nagy aggodalomra, illetve kifejezetten gyakori a terhesség elején, a várandós nők csaknem negyede átesik rajta. Általában akkor következik be, amikor a megtermékenyítés utáni első menstruáció esedékes lett volna. Előfordul, hogy több napig is tart, majd megszűnik. Ha nem is jelent feltétlenül gondot, azért érdemes erről is beszámolni a nőgyógyásznak.

Összességében az alábbi okai lehetnek a terhesség alatti vérzésnek.

Első trimeszter (1–12. hét)

A vérzés ilyenkor gyakorinak mondható, a kismamák 15–25 %-a tapasztalja a terhesség első három hónapja során. A lehetséges okok többek között az alábbiak:

Implantációs vérzés: amikor a megtermékenyített petesejt beágyazódik; általában világos barna vagy rózsaszín, átlagban 1–2 napig tart;

amikor a megtermékenyített petesejt beágyazódik; általában világos barna vagy rózsaszín, átlagban 1–2 napig tart; Hormonális változások : kisebb vérzést válthatnak ki a terhesség során természetesen kialakuló hormonális változások;

: kisebb vérzést válthatnak ki a terhesség során természetesen kialakuló hormonális változások; Subchoriális hematóma (chorion hematoma): a megtapadt petezsák és a méhfal között kialakuló vérömlenyt hívják így, ami első trimeszterben előfordul (nagyjából minden tizedik kismamánál). Kis mennyiségű vérrel jár, és többnyire gond nélkül felszívódik.

a megtapadt petezsák és a méhfal között kialakuló vérömlenyt hívják így, ami első trimeszterben előfordul (nagyjából minden tizedik kismamánál). Kis mennyiségű vérrel jár, és többnyire gond nélkül felszívódik. A vetélés veszélye: ez az, ami miatt alegtöbb várandós nőt félelemmel tölti el a vérzés. Általában csak enyhe vérzéssel jár, amelyet alhasi görcsök kísérnek. Ilyenkor az orvos ultrahangos vizsgálat során ellenőrzi a magzatot és a méhszájat, ugyanis megindult vetélésnél a méhszáj el kezd nyílni (amennyiben csupán vérzés van, ám a méhszáj nem nyílik, úgy fenyegető vetélésről beszélünk).

Moláris, avagy üszögterhesség: ritkán előfordul, hogy a megtermékenyített petesejtből nem alakul ki szabályosan fejlődő magzat, hanem kórosan elfajul, hasonlóan egy tumorhoz. Az állapot legjellemzőbb tünete a hüvelyi vérzés, amelyhez erős, akár kórházi ellátást igénylő hányinger, hányás is társulhat.

Második és harmadik trimeszter (13. hét után)

A vérzés ilyenkor már ritkább, és gyakran komolyabb veszélyt jelezhet. Ide tartoznak:

Elölfekvő méhlepény ( Placenta previa ): a placenta nem megfelelő helyen kezd kialakulni, növekedni, és részben vagy teljesen elfedi a méhszáj bejáratát. Fájdalom nélküli, élénk piros vérzés jellemzi és gyakorian császármetszést igényel. A terhességek kb. 0,5‑1 százalékában jelentkezik. a placenta nem megfelelő helyen kezd kialakulni, növekedni, és részben vagy teljesen elfedi a méhszáj bejáratát. Fájdalom nélküli, élénk piros vérzés jellemzi és gyakorian császármetszést igényel. A terhességek kb. 0,5‑1 százalékában jelentkezik.

A méhlepény leválása (placentáris abruptio): A placenta a méh faláról leválik; fájdalmas alhasi görcs és vérzés kíséri, és potenciálisan veszélyes mind az anya, mind a magzat számára. Szerencsére ritka, a terhességek kevesebb, mint 1 százalékában fordul elő.

Méhnyak-elégtelenség: terhesség során a méhnyak összezáródik, majd a szülés előtt kinyílik és kitágul, lehetővé téve az újszülött megszületését. Amennyiben viszont ez túl korán történik, méhnyak-elégtelenségről beszélünk, amely koraszülést és vetélést egyaránt előidézhet. Nem minden esetben okoz észlelhető tüneteket, ha azonban mégis, akkor kismedencei és alhasi fájdalom, valamint a hüvelyváladék megváltozása és pecsételő vérzés egyaránt jelentkezhet.

A nyákdugó távozása: a méhnyakat egy sűrű, nyálkás anyag zárja el a külvilágtól, ezt nevezzük nyákdugónak. A terhesség vége felé közeledve a méhszáj tágulni kezd, ami miatt a nyákdugó kiürül a szervezetből. Ez már a szülés előjele, és véres váladék formájában jelentkezik.

Mikor kell orvoshoz fordulni a vérzés miatt?

Bármilyen vérzés (legyen az akár pecsételő fajta) esetén konzultálni kell a nőgyógyászunkkal az esetleges okokról. A kivizsgálás magában foglalhat fizikális vizsgálatot, ultrahangot, vizelet‑ és vérvizsgálatokat (pl. hCG-szint) egyaránt, amelyekkel kiszűrhetőek a magzat és a kismama egészségét is potenciálisan veszélyeztető betegségek.