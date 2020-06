Méhszájseb: nem seb, de sok gondot okozhat

A méhszájseb nem a szó klasszikus értelmében vett seb, hanem a méhszájnál található, élénk színű hámelváltozás. Ez akkor jelenhet meg, ha a méhnyakcsatornát bélelő élénk színű hengerhám felkúszik a méhszáj sápadt, gyöngyházas laphámjára.

Sokkal gyakoribb, mint hinnénk: a hormonálisan aktív nők mintegy 90 százalékánál megtalálható (bár nem állandóan) ez az elváltozás, nagy valószínűséggel azoknál is, akik nem tudnak erről. A méhszájseb megjelenésének esélyét, illetve láthatóságát tovább növeli a hormonális fogamzásgátlók használata, illetve az ovuláció.

Ha a normál hüvelyflóra egyensúlya felborul

a normál hüvelyflóra egyensúlyát felborítja, és a tejsavat termelő lactobacillusok számának csökkenésével jár. Ilyenkor ugyanis elszaporodhatnak a betegséget okozó mikrobák, kellemetlen tüneteket, fokozott hüvelyi folyást, esetleg pecsételő vérzést is okozva.



Hogyan kezelhető a méhszájseb?



A kisebb behatások (például a közösülés) is vérzés okozhatnak. Ennek a vérzésnek azonban semmi köze a menstruációhoz! A hüvely pH-jának megváltozása is elősegíti ennek az elváltozásnak a megjelenését. Ennek hátterében állhat hüvelyfertőzés , gombás fertőzés vagy egyéb olyan betegség, mely pecsételő vérzés az érzékenyebb hengerhámmal fedett terület gyulladását jelzi. A gyulladás miatt ugyanis jóval sérülékenyebbé válnak a szövetek, és

A méhszájseb önmagában nem veszélyes, nem kóros, sőt bizonyos szempontból hasznosnak is tekinthető, mertAz eltérő szín (vagyis a méhszáj erőteljes, élénk vöröses árnyalata) egyértelműen kijelöli az eltérő szövetek határvonalát, a terület szabad szemmel is jól látható és vizsgálható, így az esetleges eltéréseket is könnyebb észrevenni. A daganatok ugyanis nagyon sokszor a két hámtípus találkozásakor alakulnak ki. méhszájsebet az esetek nagy részében nem kell külön kezelni, csak akkor,A kezelés egyrészt a normál hüvelyflóra visszaállítását (pl. hüvelykúppal) célozza meg, de a méhszájsebet alkotó hámsejteket különböző módszerekkel (lézerrel vagy ún. konizációval) el is távolíthatják.