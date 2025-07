Mit tehet az orvos? Ezek a legújabb terápiák vizelettartási problémákra

A felhős tájakon felszakadozik a felhőzet, általában sok napsütésben lesz részünk gomoly- és fátyolfelhőkkel, előbbiek a keleti, északkeleti harmadban törhetnek magasra. Arrafelé záporok, zivatarok is valószínűek, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Az északnyugati szelet több helyen élénk, néhol erős lökések kísérik, de zivatar környékén is előfordulhat erős vagy viharos széllökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28, 33 fok között várható. Késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő. Ma fronthatással nem kell számolni, a következő front holnap érkezik a térségünkbe.