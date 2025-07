Mit árul el a vizeleted színe testedről? Ezen a skálán egyszerűen ellenőrizheted

Szervezetünk egészséges működéséhez elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék fogyasztása. Amikor testünk több folyadékot veszít, mint amennyit beviszünk, kiszáradhat, ami számos módon veszélyeztetheti az egészségünket. Dehidratált állapotban például az agyunk és az izmaink közötti idegi kapcsolatok sem működnek megfelelően, amelynek hatására izomgörcsök alakulhatnak ki. A folyadékhiány kihathat továbbá a glukóz-anyagcserére is, ami miatt fáradtság, kábultság lehet rajtunk úrrá. Nyáron különösen fontos, hogy hidratált maradjon a szervezetünk, amelyről a vizeletünk színe is sokat elárulhat. Ne várjuk meg a kiszáradás első testi tüneteit, a mosdóban könnyen ellenőrizhetjük, szükségünk van-e egy pohár vízre, vagy akár annál is többre.

Miről árulkodik a vizelet színe?

Az NSW Health készített egy színskálát, amely megmutatja, vizeletünk árnyalata milyen mértékű dehidratáltságra utalhat. Fontos tudni, hogy a vizelet színét több tényező is befolyásolhatja, például bizonyos étrendkiegészítők szedése, vagy egyes ételek (cékla, bogyós gyümölcsök) fogyasztása is hatással lehet rá. Bizonyos színárnyalatok súlyos betegségekre is felhívhatják a figyelmet, erről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk. Az alábbi színskála elsősorban azt hivatott jelezni, hogy egy átlagos, egészséges szervezetű ember vizeletének színe milyen mértékű hidratáltságra utalhat.

A vizeletünk színe hidratáltságunkról is árulkodik. Forrás: healthdirect.gov.au

Amennyiben bármi furcsaságot tapasztalunk a mosdóban, vizeletünk színe pedig aggodalmat kelt bennünk, mielőbb konzultáljunk a háziorvosunkkal, aki segíthet felderíteni a hátterében álló folyamatokat.