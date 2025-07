HPV elleni védőoltás felnőtteknek: kinek ajánlott és miért érdemes beadatni?

A HPV-vírus elleni védőoltásról

A HPV elleni védőoltás a legveszélyesebb vírusvariánsok ellen nyújt védelmet. A humán papillómavírus (HPV) egy elsősorban szexuális úton terjedő kórokozó, amely méhnyakrákot, más bőrdaganatokat, illetve jóindulatú hámelváltozásokat is okozhat. Az oltás célzottan a legkockázatosabb HPV-típusok ellen nyújt védelmet, ezzel segítve a daganatos megbetegedések megelőzését.

Hogyan terjed a HPV, és kiket érinthet a fertőzés?

A HPV-fertőzés rendkívül gyakori: az emberek 50–80 százaléka élete során átesik rajta – sokan úgy, hogy észre sem veszik, hiszen az egészséges immunrendszer gyakran képes legyőzni a vírust. A fertőzés nemcsak klasszikus szexuális aktus (hüvelyi, anális, orális), hanem bőr-bőr érintkezés – például petting – útján is átadható. A kockázat különösen azoknál nagyobb, akik nem használnak óvszert, vagy gyakran váltanak partnert.

A HPV elleni védőoltás felnőttkorban is felvehető, szinte bármikor, felső korhatár gyakorlatilag nincs. Fotó: Getty Images

HPV elleni oltóanyagok

A humán papillóma vírus (HPV) okozta megbetegedések megelőzésére három készítmény áll rendelkezésre. Mindkét oltóanyag rekombináns, a humán papillóma vírus meghatározott szerotípusainak tisztított fehérjéit tartalmazza bivalens vagy quadrivalens formában.

A CERVARIX a humán papillómavírus 2 típusának (16-os és 18-as) tisztított fehérjéit tartalmazza. Az oltás a magas kockázatú HPV okozta méhnyakrák, méhnyakrák megelőző állapot és perzisztáló fertőzés megelőzésére szolgál 9 éves kortól. A SILGARD a humán papillóma vírus 4 típusának (6-os, 11-es, 16-os, 18-as) tisztított fehérjéit tartalmazó vakcina. Az oltás a HPV bizonyos onkogén típusai által okozott premalignus genitális lesiok, méhnyakrák, végbélrák, valamint genitális szemölcsök megelőzésére szolgál. A készítmény beadható 9 éves kortól. A GARDASIL9 fiúknál és lányoknál 9 éves kortól alkalmazható vakcina, a humán papillóma vírus 9 típusa (6-os, 11-es, 16-os, 18-as, 31-es, 33-as, 45-ös, 52-es, 58-as) által okozott alábbi betegségek ellen: a méhnyakot, a szeméremtestet vagy hüvelyt, valamint a végbélnyílást érintő premalignus elváltozások és rosszindulatú daganatok, továbbá specifikus HPV típusok által okozott genitális szemölcsök. A készítményt 3 adagos ütemezés szerint alkalmazzák, 0., 2. és 6. hónapban 1-1 adag.

Az oltás 9 éves kortól adható, itthon a 12-13 éves kort határozták meg a beadás legideálisabb idejének. Azért lehet - és ajánlott - már ilyen fiatal korban megkapni az oltást, mert akkor a leghatékonyabb, és akkor tudja a legnagyobb biztonságot nyújtani, ha még a szexuális élet megkezdése előtt felkészíti a vírus elleni védekezésre az immunrendszert.

A védőoltás a későbbiekben is felvehető, szinte bármikor, felső korhatár gyakorlatilag nincs.

Mindhárom vakcinát az Európai Unióban törzskönyvezték. A vakcinák a szexuálisan még nem aktív korosztályban a leghatékonyabbak, azonban későbbi életkorban is alkalmazhatók, hátránnyal vagy kockázattal nem jár.

A vakcinák terápiás célra nem alkalmasak. A védőoltás a rendszeres méhnyakrákszűrést nem helyettesíti.

Milyen hatást fejt ki a HPV elleni vakcina?

Az oltás hatására az immunrendszer képes lesz arra, hogy a valódi vírus megjelenése esetén gyorsabban termeljen ellenanyagot ellene, ezáltal a szervezetünk képes lesz kivédeni a fertőzést. A HPV elleni védőoltás tehát képes megelőzni a fertőzést a vírus azon két típusa esetében, amely a méhnyakrákok mintegy 70 százalékát okozza.

Az oltás akkor is beadható, ha már volt humán papillomavírus fertőzésed, mert nem ad védettséget az, ha egyszer már átestél a fertőzésen. Akkor is felveheted az oltást, ha éppen most van HPV-fertőzésed.

A HPV oltóanyagok a méhnyakrák elsődleges megelőzésére szolgálnak: a meglévő HPV-fertőzést, vagy a HPV-fertőzéssel összefüggő kóros állapotokat megszüntetni, meggyógyítani nem képesek. Egyik oltóanyag sem tartalmaz élő biológiai anyagot, vagy vírus DNS-t, ezért fertőzést nem képesek kiváltani.

Ki nem veheti fel a védőoltást?

Nem kaphatja meg a védőoltást, akinek a hatóanyagokkal vagy bármely segédanyaggal szemben allergiája van. Nem folytatható az oltási sor, amennyiben túlérzékenységre utaló tünetek léptek fel az oltás előző dózisának beadását követően, vagy magas lázzal járó megbetegedésben szenved valaki. Nem javasolt továbbá az immunizáció például enyhe felső légúti fertőzés vagy hőemelkedés esetén.

A HPV elleni védőoltás hatékony és biztonságos eszköz a megelőzésben – érdemes élni vele, még a szexuális élet megkezdése előtt. A rendszeres szűrések és az oltás együtt jelentik a leghatékonyabb védelmet a HPV okozta megbetegedések ellen.