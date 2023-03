Endometriózis és Lyme-kór: mi a kapcsolat?

Március az endometriózis hónapja. Ilyenkor világszerte erre az összetett betegségre, a tüneteire és a vele járó kihívásokra hívják fel a figyelmet. Az endometriózissal küzdőknek fájdalmas tünetekkel kell megküzdeniük, az érintetteknek azonban további nehézségeket is okozhatnak az olyan fertőzések, mint a Lyme-kór.

Mi az endometriózis?

Az endometriózis egy, a nők reproduktív rendszerét érintő betegség, amely nők millióit érinti világszerte. Akkor fordul elő, amikor a méhet bélelő szövet (endometrium) a méhen kívül – leggyakrabban a petefészkeken, a petevezetékeken és a kismedencei terület más szervein – is nőni kezd. Az endometriózis számos egészségügyi problémát okozhat, a többi között kismedencei fájdalmat, erős menstruációs vérzést és meddőséget is. Igen gyakori betegségnek számít: a reproduktív korú nők akár 10 százalékát is érintheti.

Az endometriózis elsődleges tünete a kismedencei fájdalom, amely gyakran a menstruációval jár együtt. Bár sokan tapasztalnak görcsöket a menstruáció alatt, az endometriózisban szenvedők jellemzően a szokásosnál sokkal erősebb menstruációs fájdalmat írnak le, amely idővel fokozódhat.

Bár az endometriózis pontos oka ismeretlen, számos elmélet létezik arról, hogy mi járulhat hozzá a kialakulásához. A lehetséges okok, illetve rizikófaktorok között szerepelnek a hormonok is: az egyik legfontosabb női nemi hormon, az ösztrogén serkentheti a méhen kívüli endometriumszövet növekedését. A hormonok normális szinttől való eltérése emellett számos más tünet kialakulását is eredményezheti.

A hormonális változások hatással vannak a tünetek súlyosságára. Fotó: Getty Images

Mit kell tudni a Lyme-kórról?

A Lyme-kór egy kullancscsípés útján terjedő, szisztémás bakteriális fertőzés, amelyet a Borrelia burgdorferi nevű baktérium okoz. A Lyme-kór világszerte a leggyakoribb állatról emberre terjedő fertőzés, és egyben a leggyakoribb kullancs által terjesztett bakteriális megbetegedés: Közép-Európában minden ötödik ember érintett, a legfrissebb becslések szerint évente 2,5 millióan fertőződnek meg vele a kontinensünkön.

A Lyme-kór tünetei sem állandók. A betegek sokszor hónapokig stagnálásról számolnak be, majd később – tipikusan stressz és trauma hatására – súlyosbodást tapasztalnak. A nők jellemzően a menstruációs ciklus egyes részein éreznek súlyosabb tüneteket, ez a ciklikusság pedig hasonló az endometriózisban szenvedő betegek által tapasztalthoz.

Nem csak Lyme-kórt okozhatnak a kullancsok

A kullancsok terjesztette betegségek sokrétűek, és vannak közöttük kifejezetten veszélyesek is.

Milyen kapcsolatban állhat a két betegség?

Ahogy fentebb említettük, az endometriózis fájdalmas tüneteit leggyakrabban a menstruáció során tapasztalják az érintett nők, lehetséges rizikófaktorai között pedig az ösztrogén is szerepel. Azonban a menstruációs ciklus során végbemenő hormonális változások a Lyme-kór tüneteinek súlyosságára is hatással vannak.

Az ösztrogén szintje az ovuláció környékén a legmagasabb, és a ciklus végére éri el alsó értékét. A ciklus végén tapasztalható alacsony ösztrogénszint általában súlyosbítja a Lyme-kór tüneteit. Ez lehet az oka annak, hogy a legtöbb Lyme-kóros nő különösen erős fáradékonyságról és kimerültségről számol be a ciklusa bizonyos szakaszaiban. Sok nőnek alvászavarokkal és álmatlansággal is meg kell küzdenie a ciklusa végén, ez pedig felerősítheti az érzelmi és mentális problémákat. A Lyme-kór egyes tünetei – például a szorongás, a depresszió és a koncentrációs zavar – ebben az időszakban tovább súlyosbodhatnak.

Mindkét betegségre jellemző továbbá, hogy diagnosztizálásuk gyakran hosszadalmas, akár évekig is elhúzódó folyamat. A fájdalmas fizikai tünetek mellett így az ezt övező bizonytalanság is negatív hatással van a mentális egészségre. Az érintettek erősödő szorongásról és depresszióról, a társas kapcsolataik és az életük minőségének romlásáról számolnak be. Mivel mindkét betegség komoly és sokakat érintő probléma, kiemelten fontos, hogy ha ezekre utaló tüneteket észlelünk magunkon, akkor mielőbb orvoshoz forduljunk. A részletes differenciáldiagnosztika segíthet elkülöníteni a két különböző betegséget, a korai felismerés pedig nagy mértékben javítja a kezelés hatékonyságát, bármelyik betegségről is van szó.

